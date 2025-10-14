Κακοσαίος: Με ελληνικές σημαίες οι Έλληνες ομογενείς σε ΗΠΑ και Καναδά

Ο Γιώργος άγγιξε τις ψυχές όλων με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 23:45 Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
14.10.25 , 23:30 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας!
14.10.25 , 23:29 Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση - Πού κυμαίνεται η τιμή του
14.10.25 , 23:21 Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro
14.10.25 , 23:01 Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»
14.10.25 , 22:43 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 22:40 Φάρμα: Αυτή είναι η δεύτερη δύσκολη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
14.10.25 , 22:32 Βριλήσσια: Η στιγμή που άνδρας με τσεκούρι σπάει αυτοκίνητο χωρίς λόγο!
14.10.25 , 22:25 Έξω φρενών η Βαλεντίνα: «Δε θα μου ξαναπείς αυτή τη λέξη!»
14.10.25 , 22:13 Σίσσυ Χρηστίδου: Φλογερή κοκκινομάλλα στις διακοπές της στη Βαρκελώνη!
14.10.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 14/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.400.000 ευρώ
14.10.25 , 21:56 Κακοσαίος: Με ελληνικές σημαίες οι Έλληνες ομογενείς σε ΗΠΑ και Καναδά
14.10.25 , 21:50 Τραμπ: Αποθέωσε τον Ερντογάν - Έκανε κοπλιμέντο στη Μελόνι
14.10.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτοί κέρδισαν την αποστολή του επιστάτη - Ένταση και φωνές!
14.10.25 , 21:37 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!
Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»
Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κακοσαίος: Με Ελληνικές Σημαίες Οι Έλληνες Ομογενείς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Κακοσαίος πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά με το “Giorgos Kakosaios USA – Canada Tour”. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής τραγούδησε για τους Έλληνες ομογενείς δίνοντας όπως πάντοτε τον καλύτερό του εαυτό.

Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip

Η περιοδεία του Γιώργου Κακοσαίου ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου με τον ίδιο να πραγματοποιεί 8 live concerts γεμάτα μουσική, πάθος και λαϊκό τραγούδι. Ο Γιώργος Κακοσαίος παρουσίασε επίσης στο κοινό τραγούδια από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του «Μάθε μου τον έρωτα», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ο Γιώργος άγγιξε τις ψυχές όλων με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή, ενώ μαζί του η εκρηκτική Άσπα και η Emily. Ο κόσμος που βρέθηκε στα live του διασκέδασε με την ψυχή του, ένιωσε τον ελληνικό παλμό στον έπακρον, χόρεψε, τραγούδησε και κυμάτιζε ελληνικές σημαίες. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής και τραγουδοποιός, που το πρόσφατο τραγούδι του «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι» έχει κερδίσει τη θετική ψήφο των ακροατών, αναμένεται να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο Lux στην Αθήνα, όπου έχει ετοιμάσει ένα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα.

ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top