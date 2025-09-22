Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip

Τραγουδάει «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι»

Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 22.09.25, 16:00
Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip
Συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα ο Γιώργος Κακοσαίος με video clip για το τραγούδι του «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ «Μάθε μου τον έρωτα».

Ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του Steven Airth ο ταλαντούχος ερμηνευτής ενσαρκώνει έναν πρωταγωνιστή που στοιχειώνεται από την ανάμνηση της κοπέλας με την οποία δεν μπορεί να ενωθεί.

Highlight του video clip για το «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι» το στοιχείο του νερού. Ένας αλληγορικός τρόπος που υποδηλώνει τον εγκλωβισμό του ψυχισμού του ενώσω η κοπέλα που κυριεύει τη μνήμη του τον παρακολουθεί αμείλικτη, άθικτη.

Ο Γιώργος Κακοσαίος ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες του σκηνοθέτη, δίνοντας για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό του για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Συμπρωταγωνίστρια στο video clip η Παγώνα Καρκουλή. Το «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ του νεαρού καλλιτέχνη διατίθεται και σε φυσική μορφή.

Δείτε το video clip

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ
