Ελένη - Ετεοκλής: Τα σχέδια για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό τραπέζι

Τα δώρα που ζήτησε η Μελίτα για τα Χριστούγεννα /Η συνέντευξη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου στο star.gr.

Λίγο μετά το τέλος του Breakfast@Star, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν αποκλειστικά στο star.gr, σε μια συνέντευξη γεμάτη χιούμορ, ειλικρίνεια και γιορτινή διάθεση.

Το αγαπημένο ζευγάρι της πρωινής ζώνης του Star βρίσκεται ήδη σε χριστουγεννιάτικο mood, με την καθημερινότητά του να περιστρέφεται γύρω από τη μικρή τους κόρη, τη Μελίτα.

«Μόλις τελειώσαμε την εκπομπή και είναι από αυτές τις μέρες που νιώθεις ωραία, χαρούμενη, λίγο πιο γιορτινά απ’ ό,τι συνήθως», είπε η Ελένη, με τον Ετεοκλή να συμπληρώνει: «Γιορτές είναι, θες δε θες, μπαίνεις σε άλλο ρυθμό».



Η Μελίτα και το δώρο του Άγιου Βασίλη

Η κουβέντα ξεκίνησε φυσικά από τη Μελίτα, η οποία έβαλε φέτος σε μπελάδες τη μαμά και τον μπαμπά. O Ετεοκλής έχει γυρίσει όλα τα μαγαζιά, αλλά δε βρίσκει πουθενά τα water stickers, που ζήτησε η κόρη του από τον Άγιο Βασίλη.

«Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν από κόστη. Αν της έφερνες έναν μονόκερο θα ήταν ευτυχισμένη», είπε, γελώντας η Ελένη, αποκαλύπτοντας πως τελικά η μικρή ζήτησε ένα άλμπουμ με κάρτες μονόκερων, αυτοκόλλητα με νερό και ένα αρμόνιο.

«Παιδιά, είναι τόσο δευσεύρετα. Γύρισα 2-3 mall για τα αυτοκόλλητα, θα βρούμε όμως...», είπε ο Ετεοκλής.

«Το αρμόνιο μάς ενθουσίασε. Το ζήτησε μόνη της, χωρίς να της το πει κανείς. Έχει ξεκινήσει μουσική στο σχολείο και έχουμε τρελαθεί», ανέφερε ο Ετεοκλής, με την Ελένη να σχολιάζει: «Κάτι καλλιτεχνικό έχει πάρει σίγουρα».

Αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα των παιδικών τους χρόνων

Οι δυο τους γύρισαν τον χρόνο πίσω, μιλώντας για τα δώρα που θυμούνται από την παιδική τους ηλικία.

«Θυμάμαι ένα ποδήλατο που μου είχαν φέρει οι νονοί μου όταν ήμουν πέντε χρόνων. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι για το δώρο ή για το συναίσθημα, γιατί μετά δεν τους ξαναείδα ποτέ», είπε η Ελένη με ειλικρίνεια.

Ο Ετεοκλής, από την πλευρά του, θυμήθηκε: «Το πρώτο μου G.I. Joe. Το έχω ακόμα. Εγώ κρατάω τα πράγματά μου. Αλλά πιο πολύ θυμάμαι τις αγκαλιές και τα φιλιά, όχι τα αντικείμενα».

Οικογενειακά Χριστούγεννα και τραπέζια χωρίς… φρένο

Για το πώς θα περάσουν φέτος τις γιορτές, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: οικογένεια. Την Πρωτοχρονιά, όμως, έχουν κανονίσει να δουν και τους φίλους τους.

«Χριστούγεννα για εμάς σημαίνει σπίτι, οικογένεια και Μελίτα», τόνισε η Ελένη, ενώ ο Ετεοκλής πρόσθεσε: «Θέλουμε να είμαστε με αυτούς που αγαπάμε και να έχουμε χρόνο μαζί».

Τίποτα δε μένει στην τύχη του. Οι προετοιμασίες για τις γιορτές έχουν ξεκινήσει από τον... Νοέμβριο!

«Από πέρυσι τα Χριστούγεννα η Ελένη κανόνισε τα επόμενα», είπε με χιούμορ ο Ετεοκλής. Όσο για το γιορτινό τραπέζι; Εκεί χρειάζονται οι «ειδικές δυνάμεις». Η μαμά του Ετεοκλή.

«Να είναι καλά η πεθερούλα μου, άγια γυναίκα, που έρχεται και μας συντονίζει», ανέφερε η Ελένη. Ο Ετεοκλής, μάλιστα, για φέτος έχει ζητήσει αγριογούρουνο στιφάδο, ενώ η Ελένη προσέχει λίγο περισσότερο τη διατροφή της.

Όσο για το φαγητό; Κανένας περιορισμός - φυσικά.

«Τις γιορτές δε σκέφτομαι δίαιτα. Θα φάω κουραμπιέ, μελομακάρονο, σοκολάτα, όλα», είπε η Ελένη, με τον Ετεοκλή να παραδέχεται: «Όσο υπάρχουν γλυκά στο σπίτι, κάποιος τα εξαφανίζει. Συνήθως εγώ».

Ποιος αναλαμβάνει τα δώρα στο σπίτι

Στο θέμα των δώρων, οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι.«Εγώ είμαι πιο πρακτική. Θέλω το δώρο να είναι χρήσιμο», εξήγησε η Ελένη, ενώ ο Ετεοκλής σχολίασε με τρυφερότητα: «Η Ελένη μπορεί να μη στο πει με λόγια, αλλά στις πράξεις είναι ο πιο δοτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει».

Επειδή εκείνη αναλαμβάνει, όλα τα υπόλοιπα, ο Ετεοκλής είναι εκείνος που θα βγει στα μαγαζιά για ψώνια.

Ο απολογισμός της χρονιάς και οι ευχές

Κλείνοντας, έκαναν έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. «Υπήρχαν δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε αχάριστοι. Ήταν μια καλή χρονιά», είπε η Ελένη, με τον Ετεοκλή να συμπληρώνει: «Ακόμα και από τα δύσκολα, κερδίζεις κάτι».

Οι ευχές τους για τη νέα χρονιά είναι απλές και ουσιαστικές: «Υγεία, αγάπη και χρόνο μαζί».

