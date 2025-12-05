Ετεοκλής Παύλου: Η Μελίτα τον συγκίνησε - Η πρώτη της πρόταση έγινε viral

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έχουν δημιουργήσει μια πολύ δεμένη και αγαπημένη οικογένεια, με κέντρο πάντα τη μικρή τους κόρη, τη Μελίτα.

Το κοριτσάκι τους, που έχει πλέον κλείσει τα έξι χρόνια, αποτελεί καθημερινά τη μεγαλύτερή τους χαρά, αλλά και την αφορμή για αμέτρητες τρυφερές στιγμές που οι δυο τους μοιράζονται συχνά με το κοινό τους.

Οι παρουσιαστές του Breakfast@star προσπαθούν να περνούν όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο γίνεται με τη μικρή, είτε μέσα από μικρές βόλτες, είτε από παιχνίδια στο σπίτι, είτε από δραστηριότητες που ενισχύουν τη σχέση τους μαζί της.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς δημοσιεύουν στα social media μικρά «στιγμιότυπα» από την καθημερινότητά τους, με τους followers τους να αγκαλιάζουν κάθε νέο στιγμιότυπο.

Η ανάρτηση που γέμισε συγκίνηση το Instagram



Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ο Ετεοκλής Παύλου μοιράστηκε ένα από τα πιο τρυφερά posts που έχει ανεβάσει ποτέ. Αυτή τη φορά, όμως, δεν επρόκειτο για μια φωτογραφία ή ένα οικογενειακό βίντεο, αλλά για κάτι πολύ πιο συγκινητικό… την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση που έγραψε ολομόναχη η μικρή Μελίτα!

Ο περήφανος μπαμπάς αποκάλυψε ότι η κόρη του, για πρώτη φορά χωρίς βοήθεια, έγραψε μόνη της μια πρόταση στο τετράδιό της και έτρεξε να του τη δείξει γεμάτη ενθουσιασμό.



Η παιδική της φράση ήταν τόσο αυθόρμητη και τόσο αληθινή, που έκανε τον Ετεοκλή να συγκινηθεί βαθιά: «Μια φορά ο μπαμπάς μου είχε σπάσει το πόδι του και ήταν σε καροτσάκι, δεν μπορούσε να περπατήσει.»



Η συγκεκριμένη ανάμνηση, που για τη μικρή Μελίτα φαίνεται πως χαράχτηκε έντονα στο μυαλό της, άγγιξε χιλιάδες χρήστες που είδαν την ανάρτηση.

«Η χαρά και η συγκίνησή μου απερίγραπτη»

Ο Ετεοκλής Παύλου συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Σήμερα το Μελιτάκι μου έγραψε για πρώτη φορά μόνη της μια πρόταση και μου την έδειξε με μεγάλη χαρά! Η χαρά και η συγκίνησή μου απερίγραπτη.»

Η ανάρτηση πλημμύρισε άμεσα από σχόλια και ευχές, με τους followers να θαυμάζουν όχι μόνο το ταλέντο της μικρής, αλλά και τη γλυκιά σχέση που έχει χτίσει η οικογένεια.