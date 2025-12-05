Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα της

Μία ιδιαίτερη ημέρα είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου για την Εριέττα Κούρκουλου, καθώς σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2007. Η 32χρονη, γεμάτη αναμνήσεις και συγκίνηση, θέλησε να τον τιμήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα stories της, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, όπου οι δύο τους ποζάρουν ντυμένοι με τα καλά τους, εκείνος κρατώντας τρυφερά το χέρι της.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χρόνια πολλά μπαμπάκα».

Η σχέση της Εριέττας με τον πατέρα της και η απώλειά του έχουν σημαδέψει τη ζωή της. Σε αποκαλυπτική της συνέντευξη στην εκπομπή The 2night Show, είχε μιλήσει για την ξαφνική απώλεια του Νίκου Κούρκουλου, όταν εκείνη ήταν μόλις 13 ετών. Ο ηθοποιός, που το 2001 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο ρινοφάρυγγα, συνέχισε να αγωνίζεται για το Εθνικό Θέατρο μέχρι τον θάνατό του στις 30 Ιανουαρίου 2007, σε ηλικία 73 ετών. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Ζωγράφου, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Η Εριέττα είχε αποκαλύψει επίσης: «Έμαθα για τον θάνατο του πατέρα μου από την τηλεόραση, εντελώς ξαφνικά, και με σοκάρει ακόμα η ανάμνηση εκείνης της στιγμής».

Σε συνέντευξή της, μοιράστηκε σκέψεις για το πώς η οικογένειά της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της: «Ένας από τους αγώνες που δίνω καθημερινά είναι να βρω τον εαυτό μου μακριά από τα δύο μου επίθετα. Όλοι κουβαλάμε κάτι από τους γονείς μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Σκοπός είναι να το αγκαλιάσουμε. Ο πατέρας μου μου έμαθε την ειλικρίνεια και η μητέρα μου τη φιλανθρωπία. Ο μπαμπάς είχε μεγάλο άγχος να μην μας καλομάθει, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενοχής, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Όταν οι γονείς σέβονται τον κόσμο γύρω τους, αυτό αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά τους».