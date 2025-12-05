Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα της

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 22:51 Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς»
05.12.25 , 22:30 GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!
05.12.25 , 22:24 GNTM: Κάτια και Έντουαρντ επέστρεψαν στον διαγωνισμό!
05.12.25 , 22:21 Κλήρωση Eurojackpot 5/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
05.12.25 , 22:03 Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
05.12.25 , 21:55 Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα της
05.12.25 , 21:55 GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που κερδίζει ασυλία και μπαίνει στο Top 9
05.12.25 , 21:48 Νέα Πέραμος: «Κόπηκε» παραλιακός δρόμος από τα ορμητικά νερά
05.12.25 , 21:39 Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
05.12.25 , 21:20 Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες Εικόνες Από Τις Καταστροφές Στη Δ. Αττική
05.12.25 , 21:15 «Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
05.12.25 , 21:15 GNTM: Η ασυλία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα -Ποιος θα φτάσει στους Top 9;
05.12.25 , 21:10 GNTM: Το παράπονο του Ανέστη στον αδερφό του!
05.12.25 , 21:07 Κιμ Κατράλ: Η Σαμάνθα του «Sex And The City» παντρεύτηκε για τέταρτη φορά!
05.12.25 , 20:41 Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ιδιαίτερη ημέρα είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου για την Εριέττα Κούρκουλου, καθώς σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2007. Η 32χρονη, γεμάτη αναμνήσεις και συγκίνηση, θέλησε να τον τιμήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση: Ο σύζυγος, τα παιδιά και το όνομά της

Στα stories της, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, όπου οι δύο τους ποζάρουν ντυμένοι με τα καλά τους, εκείνος κρατώντας τρυφερά το χέρι της.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χρόνια πολλά μπαμπάκα».

Εριέττα Κούρκουλου: Οι παιδικές φωτογραφίες στην αγκαλιά του μπαμπά της

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου που συγκίνησε τους followers της

Η σχέση της Εριέττας με τον πατέρα της και η απώλειά του έχουν σημαδέψει τη ζωή της. Σε αποκαλυπτική της συνέντευξη στην εκπομπή The 2night Show, είχε μιλήσει για την ξαφνική απώλεια του Νίκου Κούρκουλου, όταν εκείνη ήταν μόλις 13 ετών. Ο ηθοποιός, που το 2001 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο ρινοφάρυγγα, συνέχισε να αγωνίζεται για το Εθνικό Θέατρο μέχρι τον θάνατό του στις 30 Ιανουαρίου 2007, σε ηλικία 73 ετών. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Ζωγράφου, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Η Εριέττα είχε αποκαλύψει επίσης: «Έμαθα για τον θάνατο του πατέρα μου από την τηλεόραση, εντελώς ξαφνικά, και με σοκάρει ακόμα η ανάμνηση εκείνης της στιγμής».

Με τον πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο

Σε συνέντευξή της, μοιράστηκε σκέψεις για το πώς η οικογένειά της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της: «Ένας από τους αγώνες που δίνω καθημερινά είναι να βρω τον εαυτό μου μακριά από τα δύο μου επίθετα. Όλοι κουβαλάμε κάτι από τους γονείς μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Σκοπός είναι να το αγκαλιάσουμε. Ο πατέρας μου μου έμαθε την ειλικρίνεια και η μητέρα μου τη φιλανθρωπία. Ο μπαμπάς είχε μεγάλο άγχος να μην μας καλομάθει, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενοχής, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Όταν οι γονείς σέβονται τον κόσμο γύρω τους, αυτό αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά τους».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
 |
ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top