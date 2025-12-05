Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο

Στις 18 Δεκεμβρίου υψώνεται η ελληνική σημαία στο υπερσύγχρονο πλοίο

Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επίσημη παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra στο Πολεμικό μας Ναυτικό, σε λίγες μέρες.

Ετοιμάζεται για την Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα Belharra

Ετοιμάζεται για την Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα Belharra 

Το πλήρωμα της φρεγάτας «Κίμων» δηλώνει πανέτοιμο και εύχεται χρόνια πολλά, με αφορμή την αυριανή γιορτή του προστάτη του Κλάδου, Αγίου Νικολάου. 

Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, στις 18 Δεκεμβρίου θα γίνει στα ναυπηγεία της πόλης Λοριάν στη Γαλλία η επίσημη τελετή παράδοσης του «Κίμωνα» στο Πολεμικό Ναυτικό και η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη νέα φρεγάτα. 

«Κίμων»: Αυτή είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra

Η πρώτη Belharra αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του νέου χρόνου και το πλήρωμά της, με ένα σύντομο βίντεο, δηλώνει με περηφάνεια ότι είναι έτοιμο να πιάσει δουλειά στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.   
 

