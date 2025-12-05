«Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν από μία ακόμη κακοκαιρία στο Μοσχάτο, αυτή τη φορά από την κακοκαιρία Byron. Όπως μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος από τον σταθμό του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει γίνει αντιπλημμυρικό έργο. Όμως, η ιστορία του θυμίζει το «γεφύρι της Άρτας».

Μοσχάτο: Αντιπλημμυρικό έργο φάντασμα από το 2002

Το 2002 είχε γίνει μελέτη για ένα σύστημα αγωγών που θα λειτουργούσε ως αντιπλημμυρικό έργο για τους δημους Νίκαιας - Ρέντη, Μοσχάτου και ένα τμήμα της Αθήνας.

Μοσχάτο: Το αντιπλημμυρικό έργο έμεινε στις ταμπέλες και στις μελέτες

Το 2016 το έργο δημοπρατήθηκε, το 2018 τοποθετήθηκαν μάλιστα και ταμπέλες για το έργο που θα κόστιζε 12 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, ο εργολάβος δήλωσε αδυναμία και αποχώρησε χωρίς καμιά ρήτρα. Πέρασαν επτά χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Κι εδώ αρχίζει το γαϊτανάκι της επίρριψης των ευθυνών…





«Συντριβάνια» αγωγοί στην Καλλιθέα από την κακοκαιρία Byron

Αλλά και στην γειτονική Καλλιθέα αγωγοί μετατράπηκαν σε συντριβάνια.

Προβλήματα σε Μοσχάτο και Καλλιθέα από την κακοκαιρία Byron

Γιατί συνέβη αυτό; Σύμφωνα με τον Δήμο Καλλιθέας κάτω από την οδό Σκρα έχει κατασκευαστεί, από το 1980, μεγάλος αγωγός ομβρίων υδάτων. Όμως ο αγωγός έμεινε «τυφλός». Το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η Περιφέρεια Αττικής το 2010 δημοπράτησε την ολοκλήρωση του αλλά ο Δήμος Μοσχάτου για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του έργου. Και εδώ βλέπουμε επίσης πόλεμο ευθυνών, με τους πολίτες να υφίστανται τις συνέπειες.





