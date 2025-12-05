Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης: Στόχος το αεροδρόμιο για τους αγρότες

Ολοένα και περισσότεροι αγρότες καταφτάνουν με τα τρακτέρ τους στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στην περιοχή σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια νωρίτερα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, ένας εκ των οποίων τραυματίσθηκε, προκαλώντας και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Όπως μετέδωσε η Ραλλιώ Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, βρίσκονται μαζί με τους αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Ακόμη και με τα πόδια θέλουν να φτάσουν στο αεροδρόμιο

Στόχος των αγροτών είναι να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και κάποια στιγμή να φτάσουν με τα πόδια στο αεροδρόμιο. Κάτι που επιχείρησαν και νωρίς το μεσημέρι προκαλώντας την ένταση που προηγήθηκε.

Το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

Παρά τον άστατο καιρό οι αγρότες από την Καρδία, τη Γαλάτιστα και τη Νέα Τρίγλια έχουν συγκεντρώσει στο σημείο πάνω από 300 τρακτέρ. Στο σημείο βρίσκεται και μεγάλη αστυνομική δύναμη, ενώ οι οδηγοί που κινούνται προς αεροδρόμιο χρησιμοποιούν τις παράπλευρες οδούς.

Διόδια Μαλγάρων: Κλειστά προς Αθήνα – Ανοιγοκλείνει το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη

Στα Μάλγαρα συνεχίζεται ο αποκλεισμός στο ρεύμα εξόδου προς Αθήνα, ενώ λίγο μετά τις επτα έκλεισε και θα παραμείνει κλειστό σχεδόν για τρεις ώρες και το ρεύμα εισόδου προς της Θεσσαλονίκη

