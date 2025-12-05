NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε

Μασζί σας ειδικός για να σας λύσει όλες τις απορίες σας

05.12.25 , 18:15 NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε
NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η NIO, το premium brand ηλεκτρικών οχημάτων, και το fully electricurban model firefly, τα οποία εισάγει στην Ελλάδα ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, υποδέχονται το κοινό σεμια μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, με τη δυνατότητα πραγματοποίησης test drives στο Golden Hall, τον πιο εκλεπτυσμένο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας. 

NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε
Βιώστε πρώτοι την εμπειρία ΝΙΟ μέσα από το έξυπνο SUV NIO EL6, το NIO ET5 με χαρακτηριστικά
supercar, και το περιπετειώδες shooting brake NIO ET5 Touring. Κατά τη διάρκεια των test drives, οι
ενδιαφερόμενοι θα ζήσουν οδηγική εμπειρία, συνοδευόμενοι από έναν NIO Expert που θα αναλύει τις τεχνολογικές καινοτομίες και θα απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Σημαντικό στοιχείοτης εμπειρίας αποτελεί η NOMI, η πρώτη AI βοηθός παγκοσμίως.

NIO & firefly: Που μπορείτε να τα δοκιμάσετε

Απολαύστε την πρώτη σας βόλτα, νιώστε τον παλμό του & ζήστε την πιο fresh πλευρά της
ηλεκτροκίνησης. Το firefly κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, φέρνοντας μια compact, ζωηρή
και fun-to-drive προσέγγιση. Τα test drives πραγματοποιούνται καθημερινά στο Golden Hall, με δυνατότητα άμεσης κράτησης, 

