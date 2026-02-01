Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν μια δύσκολη... χρονιά, αλλά τα καταφέραμε»

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας μετά τη νοσηλεία της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.02.26 , 14:16 Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμα τρεις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της
01.02.26 , 12:43 Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν μια δύσκολη... χρονιά, αλλά τα καταφέραμε»
01.02.26 , 12:22 Προς νέες παροχές 1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο
01.02.26 , 12:07 Μητσοτάκης για Βιολάντα: Νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης πόνου
01.02.26 , 12:04 Καραβάτου για Αρναούτογλου: «Όταν χάνεις τη μητέρα σου, ενηλικιώνεσαι»
01.02.26 , 11:48 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα πρώτα βήματα στο τραγούδι & οι έρωτες της ζωής της
01.02.26 , 11:30 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 2/2/2026 - 8/2/2025
01.02.26 , 11:16 Τραγικές ώρες για τον ράπερ Snoop Dogg - Πέθανε η 10 μηνών εγγονή του
01.02.26 , 10:58 Οι περιοχές που «χτυπά» η κακοκαιρία – Πού ήχησε το 112
01.02.26 , 10:57 Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
01.02.26 , 10:52 Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας
01.02.26 , 10:52 Βίντεο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου
01.02.26 , 10:40 Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνης
01.02.26 , 10:28 Απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια πλοίων στον Αργοσαρωνικό
01.02.26 , 10:16 Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για την κατάσταση υγείας της Σίας Κοσιώνη από την εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ανάρτηση έκανε στα social media της η Σία Κοσιώνη, κατά την οποία έγραψε πως ο Ιανουάριος της φάνηκε σαν ολόκληρη χρονιά και μάλιστα δύσκολη, ωστόσο επισήμανε πως τα κατάφερε.

Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν μια δύσκολη... χρονιά, αλλά τα καταφέραμε»

Η δημοσιογράφος, η οποία προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και μπήκε στην εντατική καθώς δυσκολευόταν να αναπνεύσει, μένοντας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ανέβασε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στόρι εκφράζοντας πόσο έντονο ήταν το διάστημα αυτό, δείχνοντας ωστόσο πως παραμένει αισιόδοξη.

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!

Στην ανάρτηση που έκανε η Σία Κοσιώνη έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

Οι τελευταίες πληροφορίες για τη νοσηλεία της Σίας Κοσιώνη αναφέρουν πως έχει βγει από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θάλαμο, με τη νοσηλεία της να συνεχίζεται στο Metropolitan Hospital.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top