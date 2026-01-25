Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Για τρίτη μέρα στη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας γνωστού νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη.
Σία Κοσιώνη: Η φωτογραφία με τον Κώστα Μπακογιάννη για την επέτειο τους
Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ την Πέμπτη το βράδυ ένιωσε δυσφορία και αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκο.
Έκτοτε βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση όμως η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο οργανισμός ανταποκρίνεται στη θεραπεία και σύντομα αναμένεται να μεταφερθεί σε δωμάτιο. Στο πλευρό της παρουσιάστριας από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η οικογένειά της.
Τι είναι ο πνευμονιόκοκος
Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πνευμονία.
Γκαντώνα και Σιωμόπουλος ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρρωση στη Σία
Τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση έδωσαν μέσα από την πρωινή εκπομπή τους στο MEGA o Nτίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα.
