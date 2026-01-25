Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Η παρουσιάστρια έχει πνευμονιόκοκο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.01.26 , 10:35 Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη
25.01.26 , 10:20 Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριο τους
25.01.26 , 10:17 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
25.01.26 , 09:50 Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του
25.01.26 , 09:48 Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
25.01.26 , 09:15 Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»
25.01.26 , 09:03 Γιώργος Ζαμπέτας: «Ο παππούς μου έφυγε με παράπονο. Τον πέταξε το σύστημα»
25.01.26 , 09:00 Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid
25.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου
25.01.26 , 00:21 Πού κινείται η έρευνα της ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση της Λόρα
24.01.26 , 23:52 Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα
24.01.26 , 23:36 Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση μνήμης για τον Σήφη Βαλυράκη
24.01.26 , 23:07 Άλιμος: Άγρια επίθεση σε 13χρονο από ομάδα 10 ανηλίκων
24.01.26 , 22:05 Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος άνδρας από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων
24.01.26 , 21:31 Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα έστειλαν περαστικά στη Σία Κοσιώνη/βίντεο από ΜEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τρίτη μέρα στη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας γνωστού νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη: Η φωτογραφία με τον Κώστα Μπακογιάννη για την επέτειο τους

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ την Πέμπτη το βράδυ ένιωσε δυσφορία και αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκο. 

Η Σία Κοσιώνη και ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης/ φωτογραφία από NDP

Η Σία Κοσιώνη και ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης/ φωτογραφία από NDP
 

Έκτοτε βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση όμως η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο οργανισμός ανταποκρίνεται στη θεραπεία και σύντομα αναμένεται να μεταφερθεί σε δωμάτιο. Στο πλευρό της παρουσιάστριας από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η οικογένειά της. 

Τι είναι ο πνευμονιόκοκος

Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πνευμονία. 

Γκαντώνα και Σιωμόπουλος ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρρωση στη Σία 

Τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση έδωσαν μέσα από την πρωινή εκπομπή τους στο MEGA o Nτίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα. 



 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top