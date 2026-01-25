Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Για τρίτη μέρα στη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας γνωστού νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ την Πέμπτη το βράδυ ένιωσε δυσφορία και αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκο.

Η Σία Κοσιώνη και ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης/ φωτογραφία από NDP

Έκτοτε βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση όμως η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο οργανισμός ανταποκρίνεται στη θεραπεία και σύντομα αναμένεται να μεταφερθεί σε δωμάτιο. Στο πλευρό της παρουσιάστριας από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η οικογένειά της.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκος

Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πνευμονία.

Γκαντώνα και Σιωμόπουλος ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρρωση στη Σία

Τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση έδωσαν μέσα από την πρωινή εκπομπή τους στο MEGA o Nτίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα.





