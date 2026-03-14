Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη-Καραμανλή, Αλίκη, έδωσε την πρώτη της συνέντευξη ως... ηθοποιός.

Η νεαρή κοπέλα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και το περιοδικό Secret, με αφορμή τη συμμετοχή της στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών και στη φιλανθρωπική παράσταση «Οι Κληρονόμοι» των Νίκου Τσιφόρου και Πέτρου Βασιλειάδη.

Σχετικά με τη συμμετοχή της στην παράσταση, δήλωσε: «Η κυρία Κασκαρέλη, υπεύθυνη της Arte, µου έδωσε πριν από τρία χρόνια την ευκαιρία να γίνω κι εγώ µέρος αυτής της όµορφης προσπάθειας, που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µε στόχο την προσφορά στους συνανθρώπους µας. Συγκεκριµένα, φέτος τα έσοδα της οµάδας θα βοηθήσουν το έργο του σωµατείου MDA Ελλάς. Από την πρώτη στιγµή είχα ενθουσιαστεί µε την εντυπωσιακή δουλειά που γίνεται, παρόλο που η οµάδα αποτελείται κυρίως από ερασιτέχνες».

«Αν κι απολαµβάνω ιδιαίτερα όλη τη διαδικασία των προβών και των παραστάσεων, η ηθοποιία και ο χορός είναι δραστηριότητες που κάνω καθαρά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, µε βασικό σκοπό τον εθελοντισµό και τη φιλανθρωπία. ∆εν αποτελούν επαγγελµατικές κατευθύνσεις που σκέφτοµαι να ακολουθήσω, αν και δεν είµαι άνθρωπος που αποκλ.είει ποτέ τις πιθανότητες που µπορεί να φέρει το µέλλον», πρόσθεσε.

«Η συµµετοχή της µητέρας µου στα κοινά, επηρέασε τόσο εµένα όσο και τον αδελφό µου, καθώς γνωρίζει την αγάπη που έχουµε κι οι δύο για τις τέχνες. Προσωπικά, η συµµετοχή µου στην Arte µε βοήθησε να µη φοβάµαι να “τσαλακώνοµαι” και να αντιµετωπίζω την κριτική, αφού η έκθεση σε τέτοιου είδους πλαίσια ήταν για µένα µια πρωτόγνωρη εµπειρία», δήλωσε στη συνέχεια.

Η Αλίκη Καραμανλή ανάμεσα στον αδερφότ ης Αλέξανδρο και τον πατέρα της, Κώστα Καραμανλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Οι γονείς µου µε στηρίζουν από πολύ µικρή σε κάθε µου βήµα και είναι πάντα δίπλα µου, ανεξαρτήτως πλαισίου. Χαίροµαι ιδιαίτερα όταν τους βλέπω στο κοινό κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Οταν τους εντοπίζω ανάµεσα στους θεατές, ενθουσιάζοµαι, νιώθω µια ιδιαίτερη ασφάλεια και, σχεδόν ασυναίσθητα, προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό µου εαυτό», είπε κλείνοντας η Αλίκη Καραμανλή.