Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό που συγκλόνισε τον Λόγγο Αιγιαλείας, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Η ιατροδικαστική έκθεση, που βρίσκεται πλέον στα χέρια των διωκτικών αρχών, ρίχνει περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα.

Αίγιο: Τα ευρύματα τις ιατροδικαστικής

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης, τόσο η μητέρα όσο και ο γιος έφεραν θανατηφόρα τραύματα στην περιοχή της καρδιάς από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα τραύματα ήταν τέτοιας έντασης ώστε προκάλεσαν σχεδόν ακαριαίο θάνατο στα δύο θύματα, όπως δημοσιεύει το patrapress.gr. Όπως μετέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές σχετικά με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, και στις δύο σορούς τα πλήγματα που κατάφερε ο δράστης εντοπίζονται στη θωρακική χώρα και συγκεκριμένα στο «μέσο και αριστερά, προς το μέρος της καρδιάς».

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Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές. Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Αίγιο: Ανοίγει νέος κύκλος καταθέσεων

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος καταθέσεων από συγγενικά πρόσωπα, γείτονες αλλά και άτομα που βρίσκονταν σε στενή επαφή με τα θύματα, προκειμένου να διευκρινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πληρέστερη ανασύνθεση των γεγονότων.

Το σπίτι του φονικού / Eurokinissi

Παράλληλα, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει συλλεχθεί από τον χώρο του εγκλήματος, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το φονικό, καθώς και τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το διπλό έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για μια οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι οι επόμενες καταθέσεις και τα επιστημονικά ευρήματα ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.