Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

43 μαχαιριές βρέθηκαν στη σορό της 54χρονης μητέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Ιουνίου
14.06.26 , 23:59 Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
14.06.26 , 23:46 Καιρός: Έρχονται 35αρια σε όλη τη χώρα - «Πέφτουν» οι άνεμοι
14.06.26 , 23:28 «Μαϊμού» Υπάλληλοι Του ΔΕΔΔΗΕ: Καρέ Καρέ Η Απάτη Σε Βάρος 82χρονος
14.06.26 , 23:02 ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για τα πράσινα ψηφοδέλτια
14.06.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.700.000 ευρώ
14.06.26 , 21:46 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη
14.06.26 , 20:32 Εξάρχεια: «Τον πυροβόλησε εξ επαφής πέντε φορές»- Αναζητούν τον «πιστολέρο»
14.06.26 , 19:45 Με πόσα χρήματα έφυγαν ο Βασίλης και η Μαρία από το LINGO;
14.06.26 , 19:45 LINGO: Πολύ καλός γύρος για τη Μαρία και τον Βασίλη
14.06.26 , 19:40 «Τα 'σπασε» ο Ολυμπιακός στη Λιόλιου: Ξέφρενο γλέντι για τους Πρωταθλητές!
14.06.26 , 18:53 Toyota Hilux: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα γενιά
14.06.26 , 18:53 Διαχωρίζει τη θέση του ο Τραμπ: «Δεν είχε νόημα η επίθεση στον Λίβανο»
14.06.26 , 18:12 Κατερίνα Καινούργιου: Κυριακάτικη βόλτα με τη μικρή Ξένια
14.06.26 , 17:12 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/6/2026 - 21/6/2026
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Αναστάτωση από το βίντεο με καρχαρία μήκους 3 μέτρων σε Ανάβυσσο και Σούνιο
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Χρύσα Ρώπα: «Στην περιπέτεια υγείας μου είπα "τελειώσαμε"»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Ιουνίου
Δανάη Μπάρκα: Καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν ντυθεί νυφούλα!
Κατερίνα Καινούργιου: Κυριακάτικη βόλτα με τη μικρή Ξένια
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: patrapress.gr
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό που συγκλόνισε τον Λόγγο Αιγιαλείας, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Η ιατροδικαστική έκθεση, που βρίσκεται πλέον στα χέρια των διωκτικών αρχών, ρίχνει περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα.

Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό

Αίγιο: Τα ευρύματα τις ιατροδικαστικής

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης, τόσο η μητέρα όσο και ο γιος έφεραν θανατηφόρα τραύματα στην περιοχή της καρδιάς από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα τραύματα ήταν τέτοιας έντασης ώστε προκάλεσαν σχεδόν ακαριαίο θάνατο στα δύο θύματα, όπως δημοσιεύει το patrapress.gr. Όπως μετέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές σχετικά με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, και στις δύο σορούς τα πλήγματα που κατάφερε ο δράστης εντοπίζονται στη θωρακική χώρα και συγκεκριμένα στο «μέσο και αριστερά, προς το μέρος της καρδιάς».

Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ο 65χρονος Ιταλός που προφυλακίστηκε

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές. Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου

Αίγιο: Ανοίγει νέος κύκλος καταθέσεων 

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος καταθέσεων από συγγενικά πρόσωπα, γείτονες αλλά και άτομα που βρίσκονταν σε στενή επαφή με τα θύματα, προκειμένου να διευκρινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πληρέστερη ανασύνθεση των γεγονότων.

Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Το σπίτι του φονικού / Eurokinissi 

Παράλληλα, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει συλλεχθεί από τον χώρο του εγκλήματος, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το φονικό, καθώς και τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το διπλό έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για μια οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι οι επόμενες καταθέσεις και τα επιστημονικά ευρήματα ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΑΙΓΙΟ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top