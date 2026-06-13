Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκαν σήμερα το πρωί στον Λόγγο Αιγίου τα δύο θύματα του άγριου φονικού. Μάνα και γιος βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μια λίμνη αίματος, με βασικό κατηγορούμενο τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Ο 65χρονος πέρασε σήμερα την πόρτα της ανακρίτριας, ενώ συνεχίζει να δηλώνει αθώος.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία των δύο θυμάτων στον Λόγγο Αιγίου

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο σε μάνα και γιο. Όλοι περιμένουν απαντήσεις για το φρικτό έγκλημα και αναζητούν το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία.

\

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία των δύο θυμάτων στον Λόγγο Αιγίου

«Ξέρω ότι είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα, γιατί είχα δουλέψει κι εγώ εκεί και τους είχα φτιάξει τα ντουλάπια της κουζίνας. Τα περισσότερα λεφτά μού τα έδωσε ο Μάρκο. Τώρα, αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα, δεν μπορώ να ξέρω», δήλωσε στην Κωνσταντίνα Τσεγγενέ φίλος των θυμάτων.

Συγγενής τους ανέφερε:

«Ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Τα περί χρημάτων με έκαναν να πέσω από τα σύννεφα. Δεν το πίστευα. Αυτά τα μυστικά τα έχουν πάρει μαζί τους».

«Σαν ζευγάρι φαίνονταν αγαπημένοι, κοντά 20 χρόνια που ήταν μαζί. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Έφυγαν δύο αγαπημένα παιδιά, το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνος και πολύ καλός άνθρωπος», δήλωσε άλλος πολίτης που γνώριζε τα θύματα αλλά και τον κατηγορούμενο.

Στην ανακρίτρια ο Ιταλός κατηγορούμενος

Το πρωί ο Ιταλός μεταφέρθηκε στην ανακρίτρια Αιγίου προκειμένου να απολογηθεί.

Ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο οδηγείται στον ανακριτή

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε αρκετές ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε με υπόμνημα και τη συνδρομή διερμηνέα.

Το θρίλερ, ωστόσο, συνεχίζεται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 54χρονη πάλεψε με τον δολοφόνο της. Οι Αρχές ερευνούν αν υπάρχει DNA της στα νύχια του Ιταλού κατηγορούμενου.

Ένα δεύτερο δεδομένο είναι το κενό των έξι ωρών από τη στιγμή που εκτιμάται ότι έγινε το έγκλημα μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Επομένως, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης είχε όλο τον χρόνο να εξαφανίσει πιθανά ίχνη του εγκλήματος.

Οι Αρχές έχουν συλλέξει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν φως στις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης.