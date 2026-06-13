Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου

Στην ανακρίτρια Αιγίου ο Ιταλός κατηγορούμενος για να απολογηθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.06.26 , 15:59 Μητσοτάκης από τη Ρόδο: Νίκη της ΝΔ και τρίτη αυτοδυναμία
13.06.26 , 15:53 Σταματόπουλος για Παπανώτα: «Αν δεν απαντώ στα μηνύματα, υπάρχει λόγος»
13.06.26 , 15:31 Κακοκαιρία: Σφοδρές χαλοζοπτώσεις σε Θεσσαλία και Ήπειρο
13.06.26 , 15:03 Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου
13.06.26 , 14:41 Η συγκίνηση της Άσης Μπήλιου για τα 20 χρόνια Stars System
13.06.26 , 14:10 Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
13.06.26 , 14:00 Νομίζεις ότι οι άνθρωποι δεν σε συμπαθούν; Δες την έρευνα που σε διαψεύδει
13.06.26 , 14:00 Θέλεις πυκνά, γεμάτα και καλοσχηματισμένα φρύδια, ειδικά το καλοκαίρι;
13.06.26 , 13:58 Στην κορυφή της Ευρώπης η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού
13.06.26 , 13:42 Συντάξεις χωρίς πολύμηνη αναμονή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
13.06.26 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε πλυντήρια
13.06.26 , 12:47 Ελένη Βουλγαράκη για Παπανώτα: «Με πήρε για να μου πει ότι στεναχωρήθηκε»
13.06.26 , 12:35 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
13.06.26 , 12:00 Τέσσερις απαράβατοι κανόνες για να παραμείνεις fit μετά τα 40
13.06.26 , 11:48 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Δανάη Μπάρκα: Καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν ντυθεί νυφούλα!
Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θρήνος στην κηδεία μάνας και γιου στο Αίγιο. Στον ανακριτή ο κατηγορούμενος Ιταλός (βίντεο Star)n

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κηδεία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, θύματα διπλής δολοφονίας.
  • Βασικός κατηγορούμενος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος δηλώνει αθώος.
  • Οι Αρχές ερευνούν αν υπάρχει DNA της 54χρονης στα νύχια του κατηγορούμενου.
  • Υπάρχει κενό έξι ωρών από το έγκλημα μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών, που ενδέχεται να έχει επιτρέψει την εξαφάνιση στοιχείων.
  • Αναμένονται αποτελέσματα εξετάσεων DNA που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκαν σήμερα το πρωί στον Λόγγο Αιγίου τα δύο θύματα του άγριου φονικού. Μάνα και γιος βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μια λίμνη αίματος, με βασικό κατηγορούμενο τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Ο 65χρονος πέρασε σήμερα την πόρτα της ανακρίτριας, ενώ συνεχίζει να δηλώνει αθώος.

Αίγιο: Η μητέρα χρησιμοποίησε το λαπτοπ ως ασπίδα στις μαχαιριές!

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία των δύο θυμάτων στον Λόγγο Αιγίου

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο σε μάνα και γιο. Όλοι περιμένουν απαντήσεις για το φρικτό έγκλημα και αναζητούν το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία των δύο θυμάτων στο Αίγιο \

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία των δύο θυμάτων στον Λόγγο Αιγίου  

Αίγιο: Το κινητό της 54χρονης, τα DNA και οι καταγγελίες της οικογένειας

«Ξέρω ότι είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα, γιατί είχα δουλέψει κι εγώ εκεί και τους είχα φτιάξει τα ντουλάπια της κουζίνας. Τα περισσότερα λεφτά μού τα έδωσε ο Μάρκο. Τώρα, αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα, δεν μπορώ να ξέρω», δήλωσε στην Κωνσταντίνα Τσεγγενέ φίλος των θυμάτων.

Συγγενής τους ανέφερε:

«Ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Τα περί χρημάτων με έκαναν να πέσω από τα σύννεφα. Δεν το πίστευα. Αυτά τα μυστικά τα έχουν πάρει μαζί τους».

«Σαν ζευγάρι φαίνονταν αγαπημένοι, κοντά 20 χρόνια που ήταν μαζί. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Έφυγαν δύο αγαπημένα παιδιά, το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνος και πολύ καλός άνθρωπος», δήλωσε άλλος πολίτης που γνώριζε τα θύματα αλλά και τον κατηγορούμενο.

Στην ανακρίτρια ο Ιταλός κατηγορούμενος

Το πρωί ο Ιταλός μεταφέρθηκε στην ανακρίτρια Αιγίου προκειμένου να απολογηθεί.

Ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο οδηγείται στον ανακριτή

Ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο οδηγείται στον ανακριτή

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε αρκετές ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε με υπόμνημα και τη συνδρομή διερμηνέα.

Το θρίλερ, ωστόσο, συνεχίζεται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 54χρονη πάλεψε με τον δολοφόνο της. Οι Αρχές ερευνούν αν υπάρχει DNA της στα νύχια του Ιταλού κατηγορούμενου.

Αίγιο: «Είμαι αθώος, αγαπούσα τη γυναίκα μου και τον γιο μου»

Ένα δεύτερο δεδομένο είναι το κενό των έξι ωρών από τη στιγμή που εκτιμάται ότι έγινε το έγκλημα μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Επομένως, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης είχε όλο τον χρόνο να εξαφανίσει πιθανά ίχνη του εγκλήματος.

Οι Αρχές έχουν συλλέξει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν φως στις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΟ
 |
ΦΟΝΟΣ
 |
ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top