Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για το έγκλημα. Ο άνδρας εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Σάββατο.

Συγγενείς των θυμάτων εμφανίζονται πεπεισμένοι για την ενοχή του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την τραγωδία ενδέχεται να κρύβονται οικονομικά κίνητρα.

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου και του γιου της

Η αδελφή της 54χρονης μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε πως πληροφορήθηκε μόλις πρόσφατα ότι είχε πουληθεί ένα οικογενειακό κτήμα έναντι περίπου 50.000 ευρώ, χρήματα που – όπως υποστήριξε – προορίζονταν για το παιδί της γυναίκας. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες από τον περίγυρο της 54χρονης ήταν κάτι που δεν άρεσε στον 65χρονο, καθώς φέρεται να είχε δώσει κάποια χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού της γυναίκας, τα οποία και τα ήθελε πίσω.

Η ίδια περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο που γνώριζε επί περίπου 20 χρόνια, καθώς ήταν στενά συνδεδεμένος με την οικογένεια. Ωστόσο, εκτίμησε ότι ενδεχομένως να είχε σχεδιάσει την πράξη, υποστηρίζοντας πως ορισμένα στοιχεία δεν συνάδουν με τους ισχυρισμούς του.

Κατά την έρευνα των αρχών στο σπίτι της γυναίκας χθες εντοπίστηκε και το κινητό της που δεν είχε βρεθεί - Eurokinissi

«Όλα δείχνουν ότι ήταν χειριστικός. Ξέρω ότι όταν ζοριζόταν οικονομικά, πάντα η Μαρία έπρεπε να πάει για δουλειά, να βρει τη λύση. Δεν ήταν ανοιχτοχέρης. Πήγαιναν τα ταξίδια τους, αλλά γενικά δεν πολυέβγαινε από το σπίτι», είπε η αδελφή της 54χρονης και πρόσθεσε:

«Το σπίτι ήταν του παιδιού, του το είχε γράψει η αδελφή μου. Μπορεί να τον ενόχλησε κάτι στη Μαρία, αλλά αυτό δε δικαιολογεί την πράξη του. Δυστυχώς η αδελφή μου δε μιλούσε, ήταν κλειστή. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει».

Αίγιο: Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, υποστήριξε ότι ο εντολέας της συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα και βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος είχε δώσει χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού της 54χρονης και όταν εκείνη έδωσε τα χρήματα από την πώληση κτήματος στον γιο της εξοργίστηκε - Eurokinissi

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί επέστρεψαν χθες στην οικία προκειμένου να αναζητήσουν το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί κατά τις πρώτες έρευνες. Σύμφωνα με την ίδια, η συσκευή τελικά βρέθηκε, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέδραμε τις Αρχές στον εντοπισμό της.

Η δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εύρημα αποτυπωμάτων του κατηγορούμενου πάνω στο φονικό όπλο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπεράσπιση δεν έχει ακόμη στα χέρια της όλες τις σχετικές εργαστηριακές εκθέσεις.

Όπως είπε πάντως ο Αλέξανδρος καλαφάτης, το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε η 54χρονη βρέθηκε από κάτω της και ήταν πλημμυρισμένο στο αίμα, γι’ αυτό και δεν βρέθηκαν αποτυπώματα.

Ο 65χρονος πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί στο Σάββατο - Eurokinissi

Η δικηγόρος του κατηγορουμένου, γνωστοποίησε επίσης ότι πρόκειται να κατατεθεί αίτημα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων προσώπων, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αίγιο: Τα αποτελέσματα DNA στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα από τα δύο θύματα αλλά και τον 65χρονο κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται τα αποτελέσματα DNA από τη μητέρα και τον γιο που θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ - Eurokinissi

Όπως έγινε γνωστό ελήφθη DNA από τα νύχια της γυναίκας, αλλά και από τον 26χρονο, που αναμένεται να «λύσουν» την περίπλοκη αυτή υπόθεση. Οι αναλύσεις θα δείξουν εάν εντοπίζεται γενετικό υλικό του κατηγορούμενου στις σορούς των θυμάτων ή αντίστοιχα γενετικό υλικό των θυμάτων πάνω στον ίδιο.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει συμβάλει σημαντικά στην έρευνα, καθώς – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου στο σπίτι κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το έγκλημα.