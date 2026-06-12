Αίγιο: Το κινητό της 54χρονης, τα DNA και οι καταγγελίες της οικογένειας

Νέες αποκαλύψεις για το φονικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 16:06 Φαρμακοποιός κατηγορείται ότι έφτιαχνε αναβολικά και χάπια αδυνατίσματος
12.06.26 , 16:04 Υπόθεση ομογενούς φυγά: Tι λένε στο Star οι γονείς του
12.06.26 , 16:00 Χανιά: Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης - Η τελευταία συνάντηση
12.06.26 , 16:00 Τι είναι fraysexuality και πώς επηρεάζει τις προσωπικές μας σχέσεις;
12.06.26 , 15:50 Νέες μαρτυρίες για τον θάνατο του κοινοτάρχη στην Κρήτη
12.06.26 , 15:45 Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου
12.06.26 , 15:38 Παντούση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με maxi φόρεμα με βολάν & cut outs
12.06.26 , 15:12 «Flandy» και Κώστας Στεφανής: Μια ξεχωριστή συμμετοχή στο Ράλλυ Ακρόπολις
12.06.26 , 15:03 H Rebeca Grynspan στηρίζει τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
12.06.26 , 15:00 Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
12.06.26 , 14:49 Οι διάλογοι και οι κωδικοί των ανήλικων εμπόρων ναρκωτικών
12.06.26 , 14:42 Αίγιο: Το κινητό της 54χρονης, τα DNA και οι καταγγελίες της οικογένειας
12.06.26 , 14:31 Αναστασία: «Φοβόμουν ότι θα πεθάνω»
12.06.26 , 14:07 Ακαθάριστα οικόπεδα: Πήρε παράταση η προθεσμία
12.06.26 , 14:00 Φρόντισε για 30 ημέρες τη βάση του σώματος σου, και δες αμέσως διαφορά
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για την αποφοίτηση του γιου της, Δημήτρη Λιάγκα
MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, κατηγορούμενος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της.
  • Η οικογένεια των θυμάτων υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος είχε οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα.
  • Η αδελφή της 54χρονης πιστεύει ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος και ότι η αδελφή της δεν μιλούσε για τα προβλήματά της.
  • Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αρνείται την εμπλοκή του και ζητά πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία των εμπλεκομένων.
  • Αναμένονται αποτελέσματα DNA που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη σύνδεση του κατηγορούμενου με τα θύματα.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για το έγκλημα. Ο άνδρας εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Σάββατο. 

Αίγιο: «Αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος», λέει ο 65χρονος Ιταλός

Συγγενείς των θυμάτων εμφανίζονται πεπεισμένοι για την ενοχή του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την τραγωδία ενδέχεται να κρύβονται οικονομικά κίνητρα. 

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου και του γιου της

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου και του γιου της

Η αδελφή της 54χρονης μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε πως πληροφορήθηκε μόλις πρόσφατα ότι είχε πουληθεί ένα οικογενειακό κτήμα έναντι περίπου 50.000 ευρώ, χρήματα που – όπως υποστήριξε – προορίζονταν για το παιδί της γυναίκας. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες από τον περίγυρο της 54χρονης ήταν κάτι που δεν άρεσε στον 65χρονο, καθώς φέρεται να είχε δώσει κάποια χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού της γυναίκας, τα οποία και τα ήθελε πίσω. 

Αίγιο: «Είμαι αθώος, αγαπούσα τη γυναίκα μου και τον γιο μου»

Η ίδια περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο που γνώριζε επί περίπου 20 χρόνια, καθώς ήταν στενά συνδεδεμένος με την οικογένεια. Ωστόσο, εκτίμησε ότι ενδεχομένως να είχε σχεδιάσει την πράξη, υποστηρίζοντας πως ορισμένα στοιχεία δεν συνάδουν με τους ισχυρισμούς του.

Κατά την έρευνα των αρχών στο σπίτι της γυναίκας χθες εντοπίστηκε και το κινητό της που δεν είχε βρεθεί - Eurokinissi

Κατά την έρευνα των αρχών στο σπίτι της γυναίκας χθες εντοπίστηκε και το κινητό της που δεν είχε βρεθεί - Eurokinissi

«Όλα δείχνουν ότι ήταν χειριστικός. Ξέρω ότι όταν ζοριζόταν οικονομικά, πάντα η Μαρία έπρεπε να πάει για δουλειά, να βρει τη λύση. Δεν ήταν ανοιχτοχέρης. Πήγαιναν τα ταξίδια τους, αλλά γενικά δεν πολυέβγαινε από το σπίτι», είπε η αδελφή της 54χρονης και πρόσθεσε:

Διπλό φονικό Αίγιο: Ο 26χρονος θα έπαιρνε τη μητέρα του στη Γερμανία

«Το σπίτι ήταν του παιδιού, του το είχε γράψει η αδελφή μου. Μπορεί να τον ενόχλησε κάτι στη Μαρία, αλλά αυτό δε δικαιολογεί την πράξη του. Δυστυχώς η αδελφή μου δε μιλούσε, ήταν κλειστή. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει».

Αίγιο: Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, υποστήριξε ότι ο εντολέας της συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα και βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος είχε δώσει χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού της 54χρονης και όταν εκείνη έδωσε τα χρήματα από την πώληση κτήματος στον γιο της εξοργίστηκε - Eurokinissi

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος είχε δώσει χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού της 54χρονης και όταν εκείνη έδωσε τα χρήματα από την πώληση κτήματος στον γιο της εξοργίστηκε - Eurokinissi

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Η σύγκρουση για τα χρήματα

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί επέστρεψαν χθες στην οικία προκειμένου να αναζητήσουν το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί κατά τις πρώτες έρευνες. Σύμφωνα με την ίδια, η συσκευή τελικά βρέθηκε, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέδραμε τις Αρχές στον εντοπισμό της.

Η δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εύρημα αποτυπωμάτων του κατηγορούμενου πάνω στο φονικό όπλο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπεράσπιση δεν έχει ακόμη στα χέρια της όλες τις σχετικές εργαστηριακές εκθέσεις.

Αίγιο: Τα 52.000 ευρώ που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Όπως είπε πάντως ο Αλέξανδρος καλαφάτης, το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε η 54χρονη βρέθηκε από κάτω της και ήταν πλημμυρισμένο στο αίμα, γι’ αυτό και δεν βρέθηκαν αποτυπώματα. 

Ο 65χρονος πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί στο Σάββατο - Eurokinissi

Ο 65χρονος πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί στο Σάββατο - Eurokinissi

Η δικηγόρος του κατηγορουμένου, γνωστοποίησε επίσης ότι πρόκειται να κατατεθεί αίτημα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων προσώπων, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αίγιο: Τα αποτελέσματα DNA στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα από τα δύο θύματα αλλά και τον 65χρονο κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται τα αποτελέσματα DNA από τη μητέρα και τον γιο που θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται τα αποτελέσματα DNA από τη μητέρα και τον γιο που θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ - Eurokinissi

Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα

Όπως έγινε γνωστό ελήφθη DNA από τα νύχια της γυναίκας, αλλά και από τον 26χρονο, που αναμένεται να «λύσουν» την περίπλοκη αυτή υπόθεση. Οι αναλύσεις θα δείξουν εάν εντοπίζεται γενετικό υλικό του κατηγορούμενου στις σορούς των θυμάτων ή αντίστοιχα γενετικό υλικό των θυμάτων πάνω στον ίδιο.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει συμβάλει σημαντικά στην έρευνα, καθώς – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου στο σπίτι κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το έγκλημα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΟ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top