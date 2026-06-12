Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα στις 11:00 ο 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο ίδιος διατηρεί σκληρή στάση και δεν έχει ομολογήσει τίποτα, ενώ οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν την απολογία του.

Στον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου - Eurokinissi

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν και ότι ο ίδιος είναι αθώος και δεν έχει καμία εμπλοκή στο φρικτό αυτό έγκλημα.

Μάλιστα, επιμένει ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα, ούτε καν τον πυροβολισμό στον 26χρονο γιατί κοιμόταν, παρά το γεγονός πως το σπίτι είναι μικρό.

Πάντως οι αστυνομικοί δεν έχουν διαπιστώσει κάποια ύποπτη κίνηση από τη μοναδική κάμερα ασφαλείας που υπήρχε στο σημείο, αλλά ούτε και ίχνη παραβίασης, κάτι που τους οδήγησε στο συμπέρασμα πως ο δράστης είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας.

Ο 65χρονος επιμένει πως δεν τους σκότωσε αυτός, αλλά ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν - Eurokinissi

Αίγιο: Δε βρέθηκαν αποτυπώματα στο μαχαίρι

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος δε φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς μπορεί να έχει καθαριστεί.

Άλλωστε οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι εντόπισαν ενδείξεις καθαρισμού του χώρου, ανέφεραν έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ βρέθηκε κι ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο του 65χρονου στο οποίο εντοπίστηκε ένας λεκές, πιθανόν από αίμα. Γι’ αυτό άλλωστε και το εσώρουχο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται, ενώ – σύμφωνα με τις αρχές – η υπόθεση εμφανίζεται ήδη «δεμένη», με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τις εξελίξεις.

Δε βρέθηκαν αποτυπώματα στο μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο τα στοιχεία σε βάρος του 65χρονου είναι αρκετά - Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Πέμπτης, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα βρέθηκε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα, τόσο στον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό χώρο, σε συνεργασία με την τοπική Ασφάλεια Αιγίου.

Το αυτοκίνητο του 65χρονου μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ερευνηθεί - Eurokinissi

Παράλληλα, το αυτοκίνητο του 65χρονου μεταφέρθηκε με γερανό στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να εξεταστεί διεξοδικά, ενώ νωρίτερα ο ίδιος οδηγήθηκε στο σπίτι, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις στους αστυνομικούς και να συμβάλει στον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.