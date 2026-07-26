Την τελευταία στιγμή κατάφερε το Ελληνικό FBI να αποτρέψει σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής, ενώ αναζητείται ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα στον έναν από τους κατηγορουμένους. Οι Αρχές εξετάζουν τους πιθανούς στόχους και τα κίνητρα της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Το κεντρικό δελτίου του Star, μέσα από το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και για τη διαδρομή της χειροβομβίδας αμυντικού τύπου.

Η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στη Γλυφάδα

Η χειροβομβίδα βρέθηκε στην κατοχή ενός 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας. Πρόκειται για τον Α.Α., ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών και του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί ημέρες τις κινήσεις του, μετά από ανώνυμη πληροφορία σύμφωνα με την οποία αναζητούσε εκρηκτικό μηχανισμό ή σχεδίαζε εμπρηστική επίθεση.

Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ο 30χρονος ξεκίνησε από την Κηφισιά και έφτασε στη Γλυφάδα. Εκεί συναντήθηκε με έναν νεαρό Έλληνα και, με μία γρήγορη κίνηση που διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, φέρεται να παρέλαβε από αυτόν τη χειροβομβίδα.

Ποιος είναι ο Έλληνας που φέρεται να έδωσε τη χειροβομβίδα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνθρωπος που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα είναι ο Τ.Ι., 27 ετών, κάτοικος Γλυφάδας. Πρόκειται για γνώριμο πρόσωπο στις Αρχές, με ποινικό παρελθόν.

Ο 27χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εμπρησμός, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία και εκβίαση, αλλά και για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Κατά την έρευνα σε σπίτι στη Γλυφάδα, το οποίο φέρεται να είχε επισκεφθεί ο 27χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, στο υπνοδωμάτιο, ένα περίστροφο μαζί με φυσίγγια. Ο νεαρός αναζητείται από τις Αρχές.

Η εντολή φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές

Ως ενορχηστρωτής του σχεδίου φέρεται ένας ακόμη Αιγύπτιος, ηλικίας 31 ετών, με τα αρχικά H.S., ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 31χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε όλες τις επικοινωνίες και να συντόνιζε τις κινήσεις των εμπλεκομένων μέσω κινητού τηλεφώνου που εντοπίστηκε μέσα στο κελί του.

Ο κρατούμενος εκτίει ποινές για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, ληστείες, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μυστήριο παραμένουν ο στόχος και το κίνητρο

Οι Αρχές εξετάζουν μια σειρά από πιθανούς στόχους, χωρίς να έχουν διαπιστώσει ποιος ακριβώς είχε μπει στο στόχαστρο των εμπλεκομένων και ποιο ήταν το κίνητρο της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Μεταξύ των σεναρίων που ερευνώνται είναι η χειροβομβίδα να προοριζόταν για επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η εξέταση του κινητού τηλεφώνου που κατασχέθηκε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, θα δώσει απαντήσεις για τον πραγματικό στόχο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμη ενός άγνωστου ατόμου και τον εντοπισμό πιθανών συνεργών. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πίσω από την υπόθεση βρίσκεται ένα ευρύτερο εγκληματικό δίκτυο.