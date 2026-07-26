Αποκάλυψη Star: Δύο Αιγύπτιοι σχεδίαζαν επίθεση με χειροβομβίδα

Το Star αποκαλύπτει ποιος προμήθευσε το στρατιωτικό υλικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 23:56 Καύσιμα: «Εφεδρείες» για νέα κυβερνητική παρέμβαση τον Σεπτέμβριο
26.07.26 , 23:46 Αποκάλυψη Star: Δύο Αιγύπτιοι σχεδίαζαν επίθεση με χειροβομβίδα
26.07.26 , 22:49 Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8.66μ.
26.07.26 , 21:00 Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
26.07.26 , 20:50 Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
26.07.26 , 20:26 Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
26.07.26 , 20:19 Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
26.07.26 , 19:50 Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
26.07.26 , 19:00 Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»
26.07.26 , 17:52 Βερολίνο: Ισλαμιστική τρομοκρατία «δείχνει» η επίθεση στο Pride
26.07.26 , 17:47 Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
26.07.26 , 17:42 ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
26.07.26 , 17:24 Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
26.07.26 , 17:22 Ζήνα Κουτσελίνη: Απολαμβάνει τις βουτιές της στις παραλίες της Πάρου
26.07.26 , 16:58 Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: «Γεννιούνται φόβοι που δε φανταζόσουν ποτέ»
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα
Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
Θανάσης Βέγγος: Η αιτία θανάτου, τα παιδιά και το «μυστήριο» με τη σορό του
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ελληνικό FBI απέτρεψε επίθεση με χειροβομβίδα στην Αθήνα, συλλαμβάνοντας δύο Αιγυπτίους και αναζητώντας έναν 27χρονο Έλληνα.
  • Η χειροβομβίδα βρέθηκε στην κατοχή 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε ποινικό παρελθόν και παρακολουθούνταν από την Αστυνομία.
  • Ο 27χρονος Έλληνας, Τ.Ι., φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και έχει σοβαρό ποινικό παρελθόν.
  • Ενορχηστρωτής της επίθεσης είναι 31χρονος Αιγύπτιος που βρίσκεται στις φυλακές Διαβατών και συντόνιζε τις κινήσεις μέσω κινητού.
  • Οι Αρχές εξετάζουν πιθανούς στόχους και κίνητρα της επίθεσης, χωρίς να έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Την τελευταία στιγμή κατάφερε το Ελληνικό FBI να αποτρέψει σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής, ενώ αναζητείται ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα στον έναν από τους κατηγορουμένους. Οι Αρχές εξετάζουν τους πιθανούς στόχους και τα κίνητρα της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Το κεντρικό δελτίου του Star, μέσα από το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και για τη διαδρομή της χειροβομβίδας αμυντικού τύπου.

Η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στη Γλυφάδα

Η χειροβομβίδα βρέθηκε στην κατοχή ενός 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας. Πρόκειται για τον Α.Α., ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών και του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί ημέρες τις κινήσεις του, μετά από ανώνυμη πληροφορία σύμφωνα με την οποία αναζητούσε εκρηκτικό μηχανισμό ή σχεδίαζε εμπρηστική επίθεση.

Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ο 30χρονος ξεκίνησε από την Κηφισιά και έφτασε στη Γλυφάδα. Εκεί συναντήθηκε με έναν νεαρό Έλληνα και, με μία γρήγορη κίνηση που διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, φέρεται να παρέλαβε από αυτόν τη χειροβομβίδα.

Ποιος είναι ο Έλληνας που φέρεται να έδωσε τη χειροβομβίδα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνθρωπος που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα είναι ο Τ.Ι., 27 ετών, κάτοικος Γλυφάδας. Πρόκειται για γνώριμο πρόσωπο στις Αρχές, με ποινικό παρελθόν.

Ο 27χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εμπρησμός, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία και εκβίαση, αλλά και για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Κατά την έρευνα σε σπίτι στη Γλυφάδα, το οποίο φέρεται να είχε επισκεφθεί ο 27χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, στο υπνοδωμάτιο, ένα περίστροφο μαζί με φυσίγγια. Ο νεαρός αναζητείται από τις Αρχές.

Η εντολή φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές

Ως ενορχηστρωτής του σχεδίου φέρεται ένας ακόμη Αιγύπτιος, ηλικίας 31 ετών, με τα αρχικά H.S., ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 31χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε όλες τις επικοινωνίες και να συντόνιζε τις κινήσεις των εμπλεκομένων μέσω κινητού τηλεφώνου που εντοπίστηκε μέσα στο κελί του.

Ο κρατούμενος εκτίει ποινές για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, ληστείες, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μυστήριο παραμένουν ο στόχος και το κίνητρο

Οι Αρχές εξετάζουν μια σειρά από πιθανούς στόχους, χωρίς να έχουν διαπιστώσει ποιος ακριβώς είχε μπει στο στόχαστρο των εμπλεκομένων και ποιο ήταν το κίνητρο της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Μεταξύ των σεναρίων που ερευνώνται είναι η χειροβομβίδα να προοριζόταν για επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η εξέταση του κινητού τηλεφώνου που κατασχέθηκε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, θα δώσει απαντήσεις για τον πραγματικό στόχο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμη ενός άγνωστου ατόμου και τον εντοπισμό πιθανών συνεργών. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πίσω από την υπόθεση βρίσκεται ένα ευρύτερο εγκληματικό δίκτυο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Ελλαδα
Μοναστηράκι: Άνοιξαν την ύποπτη βαλίτσα – Τι βρήκαν στο εσωτερικό της
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Ελλαδα
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
Ελλαδα
Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Ελλαδα
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Συλλήψεις Για Την Επίθεση Με Χειροβομβίδα Κατά Ντογιάκου
Ελλαδα
Παραλίγο επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο - Δύο συλλήψεις
Όλυμπος: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Της UNESCO
Ελλαδα
Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Καιρός: Αφρικανική Σκόνη Και Άνοδος Της Θερμοκρασίας
Ελλαδα
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας
Σύρος: «Νόμιζα Ότι Η 42χρονη Ήταν Κλέφτης Και Τη Μαχαίρωσα»
Ελλαδα
Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»
Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά
Ελλαδα
Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top