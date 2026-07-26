Ως πιθανή ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση αντιμετωπίζουν πλέον οι γερμανικές Αρχές το χτύπημα στο Pride του Βερολίνου, κατά το οποίο μία γυναίκα σκοτώθηκε και 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οκτώ εκ των οποίων σοβαρά.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου, όταν ένα λευκό όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους στο πάρκο Τίργκαρτεν.

Οι Αρχές αναζητούν τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., Γερμανό υπήκοο με καταγωγή από τον Λίβανο, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός για τις σχέσεις του με ισλαμιστικούς κύκλους.

Η επίθεση έγινε κοντά στις εκδηλώσεις για την Christopher Street Day, όπως ονομάζεται το Pride στη Γερμανία. Μετά την παράσυρση των συγκεντρωμένων, το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο και εγκαταλείφθηκε, ενώ ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε πεζός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, ένα ή περισσότερα άτομα απομακρύνθηκαν από το αυτοκίνητο. Παράλληλα, ορισμένα από τα θύματα έφεραν τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν η επίθεση συνεχίστηκε μετά την πρόσκρουση του οχήματος.

Γερμανός ΥΠΕΣ: «Όλα δείχνουν ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από όσα συνέβησαν και εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Όπως ανέφερε, όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η Γερμανία βίωσε μία ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση. Η υπόθεση ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια ή ως πολιτικά υποκινούμενο βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο ο 21χρονος να μην έδρασε μόνος του, καθώς από το αυτοκίνητο φέρεται να απομακρύνθηκαν περισσότερα πρόσωπα. Το κίνητρο και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ποιος είναι ο 21χρονος που αναζητούν οι Αρχές

Ο Αμπντούλ Μπ. γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο και είναι Γερμανός υπήκοος, λιβανέζικης καταγωγής. Σύμφωνα με το Reuters, ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω ποινικών υποθέσεων, ριζοσπαστικοποίησης και επαφών με ισλαμιστικά δίκτυα.

Ο 21χρονος είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να συνδεθεί με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και είχε κατηγορηθεί για την προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την κρατική ασφάλεια.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, είχε καταδικαστεί σε ποινή ενός έτους και αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2026, με την υποχρέωση να συμμετέχει σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης. Μάλιστα, για τη Δευτέρα είχε προγραμματιστεί ακόμη μία σχετική συνάντηση.

Το περιοδικό Der Spiegel αναφέρει ότι πριν από λίγες εβδομάδες οι Αρχές είχαν ενημερωθεί πως ο 21χρονος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφία όπλου. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκε μόνο ένα ψεύτικο όπλο.

Η περιγραφή του υπόπτου

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του 21χρονου και ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του. Περιγράφεται ως αδύνατος, με ύψος περίπου 1,90 μέτρα και μαύρα μαλλιά. Την ώρα της επίθεσης εκτιμάται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν και να μην επιχειρήσουν να του μιλήσουν, καθώς θεωρείται πιθανόν οπλισμένος και επικίνδυνος. Όποιος γνωρίζει κάτι για τις κινήσεις ή το σημείο στο οποίο βρίσκεται καλείται να επικοινωνήσει αμέσως με την Αστυνομία.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές και ειδικές δυνάμεις, ελικόπτερα και drones. Έλεγχοι πραγματοποιούνται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλα κομβικά σημεία του Βερολίνου, ενώ έχουν ενημερωθεί οι συνοριακές υπηρεσίες και οι γειτονικές χώρες.

Μεσίστιες οι σημαίες στη γερμανική Βουλή

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση σε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να στείλουν ένα μήνυμα ανοχής, διαφορετικότητας και ισότητας.

Με εντολή της προέδρου της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, οι σημαίες στο γερμανικό Κοινοβούλιο κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του World Pride.