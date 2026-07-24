Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»

Ποια τα προκαταρκτικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP Photo/Kiichiro Sato, File
Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν προχωρά σε προκαταρκτικά ευρήματα κατά του TikTok για ελλιπή προστασία ανηλίκων χρηστών.
  • Οι λογαριασμοί ανηλίκων στο TikTok δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).
  • Οι ανήλικοι μπορούν να ορίσουν δημόσιους λογαριασμούς, εκθέτοντας το περιεχόμενό τους σε αγνώστους και κινδύνους όπως κυβερνοεκφοβισμό.
  • Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών αν επιβεβαιωθούν οι παραβάσεις.
  • Το TikTok έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στα ευρήματα και να συμμετάσχει στη διαδικασία εξέτασης.

Το πρώτο βήμα για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΤikTok για ελλιπή προστασία ανηλίκων χρηστών της έκανε σήμερα η Κομισιόν. Μετά τα πρόστιμα στις άλλες πολύ μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε σήμερα στο TikTok προκαταρκτικά ευρήματα που δείχνουν ότι οι λογαριασμοί TikTok ανηλίκων δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται από τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

Στο TikTok, οι ανήλικοι μπορούν να επιλέξουν να ορίσουν τον λογαριασμό τους ως «δημόσιο». Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε χρήστης, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν λογαριασμό TikTok, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βλέπει περιεχόμενο ανηλίκων. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει επίσης την πρόταση περιεχομένου που δημοσιεύεται από «ηλικιωμένους» ανηλίκους (16-17 ετών) σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του TikTok μέσω της ροής «Για εσάς».

Αυτή η έκθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη επαφή από πιθανούς δράστες και σε κίνδυνο το περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακό εκφοβισμό, λέει η Κομισιόν. Αυτή η λειτουργία δίνει ενδεχομένως σε αγνώστους μια ευκαιρία να δουν τη ζωή ενός παιδιού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι αυτά που δημοσιεύουν οι ανήλικοι μπορεί να παραμείνουν στο διαδίκτυο για πάντα και να τους ακολουθούν στην ενηλικίωση, η λειτουργία συνοδεύεται από κινδύνους πιθανών δια βίου συνεπειών.

Ακόμα όμως και όταν οι ανήλικοι επιλέγουν ιδιωτικούς λογαριασμούς, οι λογαριασμοί τους μπορούν εύκολα να βρεθούν μέσω των λιστών «ακολούθων» και «ακόλουθων» άλλων χρηστών, και οι φωτογραφίες προφίλ τους παραμένουν προσβάσιμες σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών χωρίς λογαριασμό TikTok! Οι ρυθμίσεις του TikTok συνεχίζουν να τους εκθέτουν σε κινδύνους - όπως ανεπιθύμητη επαφή, κυβερνοεκφοβισμό ή επιθετική συμπεριφορά επισημαίνει η Κομισιόν.

«Οι ρυθμίσεις λογαριασμού είναι καθοριστικές για να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι είναι ασφαλείς στο διαδίκτυο, καθώς καθορίζουν ποιος μπορεί να δει το περιεχόμενό τους και ποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους», εξηγούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με τον νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA), οι πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες σε ανηλίκους πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο απορρήτου, ασφάλειας και προστασίας στην υπηρεσία τους. Η Επιτροπή θεωρεί προκαταρκτικά ότι οι ρυθμίσεις λογαριασμού του TikTok δεν πληρούν αυτό το πρότυπο, καθώς εκθέτουν τους λογαριασμούς και το περιεχόμενο των ανηλίκων σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό.

Αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα δεν προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας.Το TikTok έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάσει τα έγγραφα στα αρχεία έρευνας της Επιτροπής και να απαντήσει γραπτώς στα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής.

Παράλληλα, θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Εάν οι απόψεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν τελικά, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο που καθορίζεται από τη φύση, τη σοβαρότητα, την επανάληψη και τη διάρκεια της παράβασης. Το ποσό του προστίμου πρέπει να είναι αναλογικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών ενός παρόχου.

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