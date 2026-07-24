Η πλατφόρμα της ΕΕΤΤΑ για τη συμμετοχή των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, κατά την περίοδο 2026 -2027, παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες έχουν προθεσμία να κάνουν αίτηση για το voucher, έως τις 5 Αυγούστου.

Oι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και από σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, αιτήσεις μπορούν να κάνουν όλοι οι ΑΦΜ, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου.

Η δράση αφορά στη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες και νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη συμμετοχή των ωφελουμένων σε αντίστοιχες δομές.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet και τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες

Βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Eιδικότερα,

για οικογένειες με δύο παιδιά , το συνολικό εισόδημα δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 35.000 ευρώ τον χρόνο

, το συνολικό εισόδημα δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 35.000 ευρώ τον χρόνο για οικογένειες με τρία παιδιά, το εισόδημα θα πρέπει να υπερβαίνει τα 38.000 ευρώ τον χρόνο

Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Voucher παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου και οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου. Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, με σκοπό να δημοσιευτούν τα οριστικά αποτελέσματα γύρω στις 17 Αυγούστου.

Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.

Τέλος, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δομές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.