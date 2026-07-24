Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών / Βίντεο ΣΚΑΪ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και πλήθος θαυμαστών, αποχαιρετούν αυτήν την ώρα τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Μαίρη Λίντα: Θρήνος στην κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού / NDP Photo Agency (ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ)

Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, τον χώρο που υπήρξε το «σπίτι» της τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής της. Στη συνέχεια, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, συντετριμμένη βρέθηκε στην εκκλησία η κόρη της, Ευαγγελία, για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

Κηδεία Μαίρης Λίντα: Συντετριμμένη η κόρη της, Ευαγγελία / Eurokinissi (ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ)

Το «παρών» δίνουν προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η Λουκίλα Καρέρ, ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος και ο ηθοποιός Γιάννης Μπουρνέλης.

Πλήθος στεφανιών έχουν κατακλύσει τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας στη μνήμη της μεγάλης ερμηνεύτριας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα στεφάνια της Χαρούλας Αλεξίου, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Το στεφάνι που έστειλε η Χάρις Αλεξίου στη μνήμη της Μαίρης Λίντα / NDP Photo Agency (ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ)

Η Μαίρη Λίντα σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τη φωνή και τη λαμπερή της παρουσία για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Άφησε πίσω της είκοσι ολοκληρωμένους δίσκους, σημαδεύοντας το ελληνικό πεντάγραμμο μέσα από τη θρυλική συνεργασία και τον γάμο της με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά και τις συνεργασίες της με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών τα έζησε με αξιοπρέπεια και ζωντάνια. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από συναδέλφους της που τραγουδούσαν για εκείνη και τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους, χαρίζοντάς της στιγμές χαράς μέχρι τα ξημερώματα της 22ας Ιουλίου, όταν και άφησε την τελευταία της πνοή.