Ο Νίκος Γκέλια μίλησε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για τον χαρακτήρα του, τη σχέση με την κόρη του και την καθημερινότητά του μετά το χωρισμό του από τη σύζυγό του Αγγελική.

Όπως παραδέχτηκε ο γνωστός ηθοποιός, δύσκολα αφήνει εξωτερικούς παράγοντες να του προκαλέσουν άγχος, ενώ ό,τι ανησυχία έχει αφορά κυρίως σε πολύ συγκεκριμένα και προσωπικά κομμάτια της ζωής του, όπως η κόρη του και η επαγγελματική του πορεία.

Όπως είπε αρχικά ο Νίκος Γκέλια: «Δεν αγχώνομαι εύκολα στη ζωή μου. Για να αγχωθώ, θα πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό. Αγχώνομαι για την κόρη μου και για τη δουλειά μου. Αλλιώς, για οτιδήποτε άλλο εξωγενές, που δεν περνάει από το χέρι μου, δεν αγχώνομαι».

Στη συνέχεια ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι την ενσυναίσθηση μπορεί να την εκφράζει πιο εύκολα μέσα από τους ρόλους του, παρά στις προσωπικές του σχέσεις.

«Θαυμάζω την ενσυναίσθηση των ανθρώπων. Εγώ νόμιζα πως την είχα, αλλά μάλλον την έχω στους ρόλους. Δεν το έχω τόσο στον περίγυρό μου. Ο τρόπος που εκδηλώνω το να συμπάσχω μαζί σου μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρος όσο θα ήθελες να είναι», τόνισε στη συνέντευξή του ο Νίκος Γκέλια.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον χωρισμό του από τη μητέρα της κόρης του, Αγγελική, λέγοντας: «Όλα μέσα στη ζωή είναι. Δεν είναι κακό αυτό. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν, δηλαδή, κατ’ εμέ. Αλλάζει η συνθήκη μόνο, αυτό. Ούτε θα φύγουν τα χρόνια από τη ζωή μας. Αλλάζει η συνθήκη που βρίσκεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και σημασία έχει να είσαι καλά».

Ο Νίκος Γκέλια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο άλλαξε η ζωή του με τον ερχομό του παιδιού του και πώς άλλαξε η πατρότητα την καθημερινότητά του. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν: «Ήθελα να κάνω παιδί όταν έχω ακόμη δυνάμεις. Είχα παντελή έλλειψη φόβου και με το που ήρθε η κόρη μου συνειδητοποίησα πως δεν πρέπει να πάθω κάτι. Έχω διακινδυνεύσει τη ζωούλα μου άπειρες φορές για πάρα πολλές χαζομάρες, τις οποίες δεν έχω καταλάβει πώς τις έκανα ρε παιδί μου. Τώρα λοιπόν που ήρθε το παιδί, λες τώρα να την κάνω τη βλακεία ή όχι; Λες “άστο καλύτερα, μην την κάνεις τη βλακεία”».

Ενώ δεν είχε διστάσει να εκφράσει τους έντονους προβληματισμούς του για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα κορίτσι σήμερα: «Με αγχώνει πάρα πολύ να έχω κόρη σε αυτή την κοινωνία. Με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες που συμβαίνουν, λέω “Παναγία μου, πού έχω φέρει το παιδί μου; Τι να κάνω για να την προστατεύσω;”. Υπάρχει μια αίσθηση φόβου σε όλους τους γονείς για το πού είμαστε, τι κάνουμε, πού είναι τα παιδιά, μα μήπως αυτό. Και λέω “πώς έχουμε αλλάξει έτσι σαν κοινωνία;”. Που τα παιδιά να έχουν ελευθερία, να νιώθουν αυτή την αίσθηση ότι “εγώ είναι όλα καλά, είμαι στην παιδική χαρά”. Και το φόβο να τον έχουμε εμείς μη συμβεί κάτι. Και προσπαθώ να μην το δώσω στο παιδί μου», είχε αναφέρει ο Νίκος Γκέλια με ειλικρίνεια.