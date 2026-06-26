Ο Νίκος Γκέλια μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τη νέα σειρά Η ζωή του Αγίου Ιωσήφ που θα πρωταγωνιστήσει από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, την καθημερινότητά του μετά το διαζύγιο και την αγωνία που έχει ως πατέρας για την ανατροφή της κόρης του.

Ο ηθοποιός συμμετέχει στη νέα θρησκευτική παραγωγή του Mega, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί και στη θεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, Αρχάγγελος της Κρήτης. Όπως είπε: «Θα κάνουμε σειρά τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ στο Mega, οπότε τώρα κάνω τον Άγιο Εφραίμ. Οπότε τώρα επειδή είμαστε ήδη ένα μήνα τώρα μέσα στα γυρίσματα και κάνω αυτό που βλέπετε τώρα».

Για την αλλαγή στην εμφάνισή του ανέφερε επίσης «Η αλλαγή στην εμφάνισή μου έγινε για τη νέα σειρά του MEGA. Θα κάνουμε τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ, οπότε τώρα κάνω τον Άγιο Εφραίμ. Είμαστε ήδη ένα μήνα τώρα μες στα γυρίσματα».

Νίκος Γκέλια: Η αγωνία για την κόρη του

Ο Νίκος Γκέλια περιέγραψε πώς η πατρότητα άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τον κίνδυνο. «Ήθελα να κάνω παιδί όταν έχω ακόμη δυνάμεις. Είχα παντελή έλλειψη φόβου και με το που ήρθε η κόρη μου συνειδητοποίησα πως δεν πρέπει να πάθω κάτι. Έχω διακινδυνεύσει τη ζωούλα μου άπειρες φορές για πάρα πολλές χαζομάρες τις οποίες δεν έχω καταλάβει πώς τις έκανα ρε παιδί μου. Τώρα λοιπόν που ήρθε το παιδί, λες τώρα να την κάνω τη βλακεία ή όχι; Λες “άστο καλύτερα, μην την κάνεις τη βλακεία”», δήλωσε.

Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο προβληματισμός του για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα κορίτσι σήμερα. «Με αγχώνει πάρα πολύ να έχω κόρη σε αυτή την κοινωνία. Με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες που συμβαίνουν, λέω “Παναγία μου, πού έχω φέρει το παιδί μου; Τι να κάνω για να την προστατεύσω;”. Υπάρχει μια αίσθηση φόβου σε όλους τους γονείς για το πού είμαστε, τι κάνουμε, πού είναι τα παιδιά, μα μήπως αυτό. Και λέω “πώς έχουμε αλλάξει έτσι σαν κοινωνία;”. Που τα παιδιά να έχουν ελευθερία, να νιώθουν αυτή την αίσθηση ότι “εγώ είναι όλα καλά, είμαι στην παιδική χαρά”. Και το φόβο να τον έχουμε εμείς μη συμβεί κάτι. Και προσπαθώ να μην το δώσω στο παιδί μου».

Στο Buongiorno σημείωσε ακόμη: «Με όλες αυτές οι γυναικοκτονίες που συμβαίνουνε λέω ‘’Παναγία μου, πού έχω φέρει το παιδί μου; Τι να κάνω για να την προστατέψω;’’. Υπάρχει μία αίσθηση φόβου σε όλους τους γονείς για το πού είμαστε, τι κάνουμε, πού είναι τα παιδιά. Και λέω, πώς έχουμε αλλάξει έτσι σαν κοινωνία».

Νίκος Γκέλια: Τι είπε για τον χωρισμό

Αναφερόμενος στον χωρισμό του, ο ηθοποιός τόνισε ότι η προτεραιότητά του παραμένει η κόρη του και η δουλειά του. «Δεν το έχω ζήσει σαν single. Το ζω σαν πατέρας πάρα πολύ, γιατί έχω επικεντρωθεί πάνω στο παιδί και έχω το μυαλό μου εκεί. Και επειδή δουλεύω πάρα πολύ, δεν υπάρχει αυτό το τύπου “α, πάω να κάνω ζωάρα, πάω να κάνω αυτό”. Δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω ποιον αφορά. Προφανώς ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του και λέει “Α, εφόσον συνέβη αυτό, να βγει προς τα έξω, ας βγει”. Αλλά σε μένα, εννοώ, δεν με απασχόλησε κάτι. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου».

Ο Νίκος Γκέλια με την πρώην σύντροφό του /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε ότι μίλησαν με την κόρη τους για τον χωρισμό με τη βοήθεια ειδικού. «Κάναμε κουβέντα με την κόρη μας για τον χωρισμό, με τη βοήθεια ενός ειδικού. Αυτό, έτσι όπως, ξέρεις, που είναι politically correct, δεν ξέρω πώς να σου το πω τώρα, ακολουθείς την πεπατημένη για όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη».

Για την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου ανέφερε: «Ο Νίκος αυτή τη στιγμή δουλεύει, παιδιά, πάρα πολύ, να ξέρετε, έχει άλλα άγχη, σε αυτό το θέμα (άρα δεν σκέφτεται τον έρωτα). Απέχουμε πάρα πολύ σε αυτή τη λογική τώρα (από τον γάμο). Όχι, όχι. Παιδιά, έχω, έχω ένα σίριαλ και έχω και μια περιοδεία και μετά ξανά πάλι γυρίσματα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα».

Σε αντίστοιχη αναφορά για την περίοδο μετά τον χωρισμό είπε: «Δεν το έχω ζήσει σαν single. Το ζω σαν πατέρας, πάρα πολύ. Γιατί έχω επικεντρωθεί πάνω στο παιδί κι έχω το μυαλό μου εκεί. Κι επειδή δουλεύω πάρα πολύ».