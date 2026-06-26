Το Star μάς κρατά συντροφιά και αυτό το καλοκαίρι με σειρές κι εκπομπές, που έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό.

Από Δευτέρα έως Πέμπτη συντονιστείτε στις 20:50 στη συχνότητα του Star και δείτε το Cash or Trash με παρουσιάστρια την υπέροχη Δέσποινα Μοιραράκη. Πωλητές από όλη την Ελλάδα έρχονται στην εκπομπή για να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους. Θα καταφέρουν να πείσουν τους αγοραστές για την αξία των αντικειμένων τους;

Αμέσως μετά, στις 22:00, κάνουμε προθέρμανη για τον 4ο κύκλο του IQ 160, παρακολουθώντας ξανά τις περιπέτειες της Πηνελόπης Μουρίκη (σ.σ. Σμαράγδας Καρύδη) και του Αργύρη Καλατζή (σ.σ. Νίκου Κουρή).

Καλοκαίρι στο Star με Cash or Trash στις 20:50 και IQ 160 στις 22:00

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Δευτέρα - Πέμπτη Cash or Trash στις 20:50

Δευτέρα - Πέμπτη IQ 160 στις 22:00 IQ 160