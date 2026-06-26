Καλοκαιρινές βραδιές στο Star με Cash or Trash και IQ 160

Δείτε, από Δευτέρα έως Πέμπτη, Cash or Trash στις 20:50 & IQ 160 στις 22:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Star προγραμματίζει καλοκαιρινές εκπομπές από Δευτέρα έως Πέμπτη.
  • Η εκπομπή Cash or Trash με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη προβάλλεται στις 20:50.
  • Πωλητές από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σε δημοπρασίες αντικειμένων.
  • Αμέσως μετά, στις 22:00, προβάλλεται ο 4ος κύκλος του IQ 160.
  • Η σειρά IQ 160 περιλαμβάνει τις περιπέτειες της Πηνελόπης Μουρίκη και του Αργύρη Καλατζή.

Το Star μάς κρατά συντροφιά και αυτό το καλοκαίρι με σειρές κι εκπομπές, που έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό.

Από Δευτέρα έως Πέμπτη συντονιστείτε στις 20:50 στη συχνότητα του Star και δείτε το Cash or Trash με παρουσιάστρια την υπέροχη Δέσποινα Μοιραράκη. Πωλητές από όλη την Ελλάδα έρχονται στην εκπομπή για να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους. Θα καταφέρουν να πείσουν τους αγοραστές για την αξία των αντικειμένων τους;

Το Cash or Trash επιστρέφει για 6η σεζόν! Όσα δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη

Αμέσως μετά, στις 22:00, κάνουμε προθέρμανη για τον 4ο κύκλο του IQ 160, παρακολουθώντας ξανά τις περιπέτειες της Πηνελόπης Μουρίκη (σ.σ. Σμαράγδας Καρύδη) και του Αργύρη Καλατζή (σ.σ. Νίκου Κουρή).  

IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star

Καλοκαίρι στο Star με Cash or Trash στις 20:50 και IQ 160 στις 22:00 

Καλοκαίρι στο Star με Cash or Trash στις 20:50 και IQ 160 στις 22:00

Καλοκαίρι στο Star με Cash or Trash στις 20:50 και IQ 160 στις 22:00

Θέλετε συναρπαστικές καλοκαιρινές βραδιές; Βάλτε Star

Δευτέρα - Πέμπτη Cash or Trash στις 20:50

Δευτέρα - Πέμπτη IQ 160 στις 22:00 IQ 160 

 

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