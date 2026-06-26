MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»

Όσα δήλωσαν οι Χρήστος και Γιώργος στο star.gr μετά τον τελικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε νικητής του 10ου κύκλου του MasterChef 2026.
  • Ο Χρήστος και ο Γιώργος αντάλλαξαν χιουμοριστικά σχόλια για τα βραβεία τους, με τον Γιώργο να κερδίζει 5.000 ευρώ.
  • Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη χαρά τους για τον νικητή και τόνισαν τη φιλία τους.
  • Ο Γιώργος αποκάλυψε ότι θα ταξιδέψει με φίλους στην Πάρο και την Κρήτη με τα κέρδη του.
  • Οι δύο μάγειρες σχεδιάζουν μελλοντική συνεργασία και έχουν εκπλήξεις για το κοινό.

Μετά τον τελικό του 10ου κύκλου του MasterChef 2026, όπου και μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο Πάνος Τελάλης, οι συμμετέχοντες έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καταραγιάννη. 

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Ο Χρήστος και ο Γιώργος σε ερώτηση για το ποιος από τους δύο είναι πιο χαρούμενος έπειτα από την ανακοίνωση του νέου Έλληνα MasterChef και την ολοκλήρωση και αυτού του μαγειρικού ταξιδιού, ο Χρήστος πήρε το λόγο λέγοντας: «Εγώ είμαι πιο χαρούμενος, γιατί φίλε Γιώργο πήρα και τη χαρά τη δική σου που πήρες και τα 5.000 ευρώ, εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου», είπε με χιούμορ. 

MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»

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Με τη σειρά του, ο Γιώργος σχολίασε αγκαλιάζοντας το φίλο του ότι είναι πολύ χαρούμενος που είναι δίπλα του σήμερα. Όσον αφορά στο μεγάλο νικητή και οι δύο τόνισαν ότι «έφαγαν από το ίδιο κουτάλι» και του έδωσαν πολλά συγχαρητήρια. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος δήλωσε ότι: «Κοίτα, θα χαιρόμουν εξίσου όποιος και να το έπαιρνε. Συγχαρητήρια στον Πάνο, το πίστεψε, το πάλεψε από την αρχή και φυσικά συγχαρητήρια και στον Τάσο, η δεύτερη θέση δεν είναι λίγο. Και οι δύο νικητές είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο».

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MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»

Έπειτα απευθύνθηκε στον Χρήστο, ρωτώντας τον «Και εμείς νικητές δεν είμαστε;» Με εκείνον να απαντά ότι: «Καλά είμαι, καμία πικρα δεν έχω, φαίνεται στο πρόσωπό μας, πόση αγάπη έχουμε πάρει και από τον κόσμο και είμαστε αληθινοί, αυτό είμαστε και στην έξω ζωή. Το απολαύσαμε αυτό το ταξίδι».

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Στη συνέχεια, ο Γιώργος πήρε το λόγο και αποκάλυψε στην Κατερίνα Καραγιάννη ότι: «Με το Χρήστο να ξέρεις, όταν ήμασταν στην Ισπανία και γνωριζόμασταν από εκεί, έναν ολόκληρο χρόνο, είχαμε πιει ένα μόνο καφέ μαζί. Δε μιλιόμασταν, εδώ έγινε ό,τι έγινε. Θα συνεργαστούμε στο μέλλον σίγουρα».

«Έχουμε ωραίες δουλίτσες, έχουμε εκπλήξεις, τα οποία δε θα αποκαλύψουμε ακόμα», συμπλήρωσε ο Χρήστος.

MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»

Ενώ για το εάν ο Γιώργος δηλώνει ακόμα ελεύθερος, ο Χρήστος σχολίασε ότι: «Δηλώνει ακόμα ελεύθερος... Από κοντά ο Γιώργος είναι πιο ομορφόπαιδο, εγώ πάω σε δεύτερη φάση». 

Τέλος, όσον αφορά στο ποσό που κατάφερε να κερδίσει ο Γιώργος στο διαγωνισμό του MasterChef 10, ο μάγειρας αποκάλυψε ότι: «Τα 5.000 ευρώ θα γίνουν διακοπές με τον Ανδρέα και τον Χρήστο. Το είχα τάξει», ενώ αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι θα πάει στον Ανδρέα, στην Πάρο, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα ταξιδέψει με το Χρήστο στην Κρήτη.

MasterChef: «Εσύ πήρες 5.000 ευρώ,εγώ πήρα από την παραγωγή πατάτες Κύπρου»

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Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

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