Μετά τη μεγάλη του νίκη στο MasterChef 2026, ο Πάνος Τελάλης εξέφρασε την τεράστια χαρά του μιλώντας στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, τονίζοντας ότι η κατάκτηση αυτού του επάθλου αποτελούσε ένα όνειρο που είχε από πολύ μικρή ηλικία.

Αναφερόμενος στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, εξήγησε ότι ήταν ήδη συνηθισμένος σε αυτό το έντονο άγχος, καθώς ολόκληρος ο διαγωνισμός είχε μια συνεχή κορύφωση, και σημείωσε ότι η μόνη του σκέψη εκείνη τη στιγμή ήταν η επιθυμία του να κερδίσει.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026!

Σχετικά με το χρηματικό έπαθλο, ο Πάνος αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια για τη δημιουργία δικής του επιχείρηση. «Σίγουρα θα κοιτάξω να το επενδύσω κάπου. Θέλω να κάνω τη δική μου επιχείρηση, θέλω να αναλάβω εστιατόρια» ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό το βήμα θα γίνει αποκλειστικά στην Ελλάδα, την οποία υπεραγαπά μετά από εννέα χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. Όσο για το Άμστερνταμ, σημείωσε ότι το κεφάλαιο της μόνιμης εργασίας έκλεισε.

Ο νικητής αφιέρωσε τη νίκη του στη νονά του, στη γιαγιά του και στον παππού του, ο οποίος μάλιστα είχε τα γενέθλιά του εκείνη την ημέρα, στέλνοντάς του τις πιο θερμές ευχές του κι εκφράζοντας την αγάπη του. Παράλληλα, αφιέρωσε το βραβείο στη θεία του, στον θείο του και στον ξάδερφό του, τον Ιωάννη, δηλώνοντας:.«Όλη η οικογένειά μου, όλοι οι συγγενείς μου είναι πραγματικά στήριγμα. Αυτό νομίζω είμαι εγώ, αυτός που διαμορφώσαν εκείνοι».

MasterChef 2026: Ο Πάνος μίλησε στο Star.gr παρέα με τη σύντροφό του Μαλαματένια

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η σύντροφός του, η όμορφη Μαλαματένια, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του. Μιλώντας για τη σχέση εξ αποστάσεως που έπρεπε να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, την χαρακτήρισε ως ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει ποτέ στη ζωή της, «Ήτανε για μένα προσωπικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν το πιο δύσκολο» εξομολογήθηκε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «κάθε λεπτό που κερδίζαμε να μιλήσουμε ήτανε μοναδικό και άξιζε κάθε δυσκολία».

Σε ερωτήσεις σχετικά με την καθημερινότητά τους, η κοπέλα του Πάνου ανέφερε ότι στο σπίτι μαγειρεύει σχεδόν αποκλειστικά εκείνος, με τον ίδιο να συμπληρώνει με χιούμορ ότι η σύντροφός του μαγειρεύει σπάνια, αλλά τον βοηθάει αναλαμβάνοντας άλλες δουλειές του σπιτιού. Ο Πάνος διευκρίνισε επίσης ότι δεν είναι αυστηρός κριτής στο σπίτι.

MasterChef 2026: Ένα γλυκό φιλί από τον Πάνο στην όμορφη Μαλαματένια

Όσον αφορά τα άμεσα καλοκαιρινά τους σχέδια, το ζευγάρι δήλωσε έτοιμο να απολαύσει τις διακοπές του για να καλύψει το χαμένο έδαφος του μεγάλου χρονικού διαστήματος που πέρασαν χωριστά. «Θα τα σαρώσουμε όλα. Τώρα χαμός, διακοπές!», είπε η Μαλαματένια, δηλώνοντας πρόθυμη να στηρίξει με κάθε τρόπο και να βάλει τη δική της «μαγιά» σε όποιο επιχειρηματικό σχέδιο αποφασίσει να υλοποιήσει ο Πάνος με το έπαθλό του.

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Κάμερα: Άμπερ Ντόκου