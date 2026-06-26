MasterChef Τελικός: Η πρώτη δήλωση και το φιλί του Πάνου στη Μαλαματένια!

«Θα τα σαρώσουμε όλα. Τώρα χαμός, διακοπές!» - Όσα είπαν στο star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.06.26 , 02:11 MasterChef Τάσος Παυλίδης: «Νιώθω νικητής. Δεν ξενέρωσα που έχασα»
26.06.26 , 01:28 MasterChef Τελικός: Η πρώτη δήλωση και το φιλί του Πάνου στη Μαλαματένια!
26.06.26 , 00:57 Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική
26.06.26 , 00:53 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η νίκη στο MasterChef 10
26.06.26 , 00:52 MasterChef: Ο Γιώργος και ο Φίλιπ κέρδισαν από 5.000 ευρώ!
26.06.26 , 00:46 MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
26.06.26 , 00:44 MasterChef Τελικός: Δεύτερη θέση και 30.000 ευρώ για τον Τάσο Παυλίδη!
26.06.26 , 00:37 MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
26.06.26 , 00:13 MasterChef: Δήλωσε συμμετοχή για τον νέο κύκλο του διαγωνισμού μαγειρικής!
25.06.26 , 23:58 Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
25.06.26 , 23:58 Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
25.06.26 , 23:35 MasterChef Τελικός: Ποιο πιάτο άρεσε στους κριτές;
25.06.26 , 23:11 Βασίλης Μπισμπίκης: «Θα μπορούσα να είμαι σε φυλακή, σε ιδρύματα ή νεκρός»
25.06.26 , 23:06 Paco Morales: O «αρχαιολόγος της γαστρονομίας» και το εστιατόριό του
25.06.26 , 22:54 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!
MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η νίκη στο MasterChef 10
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
MasterChef Τελικός: Βούρκωσε ο Πάνος Τελάλης - Τον αποθέωσε ο Κοντιζάς!
MasterChef Τελικός: Η πρώτη δήλωση και το φιλί του Πάνου στη Μαλαματένια!
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων που «άγγιξαν» την κορυφή
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπαν ο Πάνος κι η Μαλαματένια στο Star.gr/ Βίντεο Άμπερ Ντόκου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης κέρδισε το MasterChef 2026 και δήλωσε ότι η νίκη του ήταν όνειρο ζωής.
  • Σκοπεύει να επενδύσει το χρηματικό έπαθλο στη δημιουργία εστιατορίων στην Ελλάδα.
  • Αφιέρωσε τη νίκη του στην οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων της νονάς του και των παππούδων του.
  • Η σύντροφός του, Μαλαματένια, χαρακτήρισε τη σχέση τους εξ αποστάσεως ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της.
  • Το ζευγάρι σκοπεύει να απολαύσει τις διακοπές του και να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά σχέδια του Πάνου.

Μετά τη μεγάλη του νίκη στο MasterChef 2026, ο Πάνος Τελάλης εξέφρασε την τεράστια χαρά του μιλώντας στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, τονίζοντας ότι η κατάκτηση αυτού του επάθλου αποτελούσε ένα όνειρο που είχε από πολύ μικρή ηλικία.

MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Αναφερόμενος στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, εξήγησε ότι ήταν ήδη συνηθισμένος σε αυτό το έντονο άγχος, καθώς ολόκληρος ο διαγωνισμός είχε μια συνεχή κορύφωση, και σημείωσε ότι η μόνη του σκέψη εκείνη τη στιγμή ήταν η επιθυμία του να κερδίσει.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026!

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026!

Σχετικά με το χρηματικό έπαθλο, ο Πάνος αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια για τη δημιουργία δικής του επιχείρηση. «Σίγουρα θα κοιτάξω να το επενδύσω κάπου. Θέλω να κάνω τη δική μου επιχείρηση, θέλω να αναλάβω εστιατόρια» ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό το βήμα θα γίνει αποκλειστικά στην Ελλάδα, την οποία υπεραγαπά μετά από εννέα χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. Όσο για το Άμστερνταμ, σημείωσε ότι το κεφάλαιο της μόνιμης εργασίας έκλεισε.

MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας

Ο νικητής αφιέρωσε τη νίκη του στη νονά του, στη γιαγιά του και στον παππού του, ο οποίος μάλιστα είχε τα γενέθλιά του εκείνη την ημέρα, στέλνοντάς του τις πιο θερμές ευχές του κι εκφράζοντας την αγάπη του. Παράλληλα, αφιέρωσε το βραβείο στη θεία του, στον θείο του και στον ξάδερφό του, τον Ιωάννη, δηλώνοντας:.«Όλη η οικογένειά μου, όλοι οι συγγενείς μου είναι πραγματικά στήριγμα. Αυτό νομίζω είμαι εγώ, αυτός που διαμορφώσαν εκείνοι».

MasterChef 2026: Ο Πάνος μίλησε στο Star.gr παρέα με τη σύντροφό του Μαλαματένια

MasterChef 2026: Ο Πάνος μίλησε στο Star.gr παρέα με τη σύντροφό του Μαλαματένια

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η σύντροφός του, η όμορφη Μαλαματένια, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του. Μιλώντας για τη σχέση εξ αποστάσεως που έπρεπε να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, την χαρακτήρισε ως ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει ποτέ στη ζωή της, «Ήτανε για μένα προσωπικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν το πιο δύσκολο» εξομολογήθηκε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «κάθε λεπτό που κερδίζαμε να μιλήσουμε ήτανε μοναδικό και άξιζε κάθε δυσκολία».

Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η νίκη στο MasterChef 10

Σε ερωτήσεις σχετικά με την καθημερινότητά τους, η κοπέλα του Πάνου ανέφερε ότι στο σπίτι μαγειρεύει σχεδόν αποκλειστικά εκείνος, με τον ίδιο να συμπληρώνει με χιούμορ ότι η σύντροφός του μαγειρεύει σπάνια, αλλά τον βοηθάει αναλαμβάνοντας άλλες δουλειές του σπιτιού. Ο Πάνος διευκρίνισε επίσης ότι δεν είναι αυστηρός κριτής στο σπίτι.

MasterChef 2026: Ένα γλυκό φιλί από τον Πάνο στην όμορφη Μαλαματένια

MasterChef 2026: Ένα γλυκό φιλί από τον Πάνο στην όμορφη Μαλαματένια

Όσον αφορά τα άμεσα καλοκαιρινά τους σχέδια, το ζευγάρι δήλωσε έτοιμο να απολαύσει τις διακοπές του για να καλύψει το χαμένο έδαφος του μεγάλου χρονικού διαστήματος που πέρασαν χωριστά. «Θα τα σαρώσουμε όλα. Τώρα χαμός, διακοπές!», είπε η Μαλαματένια, δηλώνοντας πρόθυμη να στηρίξει με κάθε τρόπο και να βάλει τη δική της «μαγιά» σε όποιο επιχειρηματικό σχέδιο αποφασίσει να υλοποιήσει ο Πάνος με το έπαθλό του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF ΠΑΝΟΣ
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΤΕΛΙΚΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top