MasterChef Τελικός 2026: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής!

Η βαθμολογία που συγκέντρωσε – Δεύτερος ο Τάσος Παυλίδης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης είναι ο νικητής του MasterChef 10, κερδίζοντας 100.000€ (70.000€ χρηματικό έπαθλο και 30.000€ σε εξοπλισμό).
  • Στις τρεις δοκιμασίες του τελικού, ο Πάνος συγκέντρωσε βαθμολογίες 9/10, 9/10 και 8/10.
  • Η κόκκινη μπριγάδα, της οποίας αρχηγός ήταν ο Πάνος, επικράτησε στη «Μητέρα των Μαχών».
  • Ο 2ος φιναλίστ, Τάσος, κέρδισε 30.000€.
  • Συνολικά, διανεμήθηκαν πάνω από 160.000€ σε έπαθλα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10

MasterChef 10: Το «σήκωσε» ο Πάνος Τελάλης

MasterChef 10: Το «σήκωσε» ο Πάνος Τελάλης

Το star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη είναι στο πλατό και έχουν εξασφαλίσει βίντεο με τους πανηγυρισμούς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

MasterChef 10: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τη νίκη του Πάνου / Βίντεο star.gr

MasterChef 10: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τη νίκη του Πάνου / Βίντεο star.gr

Ο επόμενος Έλληνας MasterChef προέκυψε μέσα από τρεις διαφορετικές δοκιμασίες, στις οποίες ο 29χρονος διαγωνιζόμενος κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Στην πρώτη δοκιμασία, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, ο Πάνος πήρε 9/10 στο πιάτο αντιγραφής που ετοίμασαν για τους δύο φιναλίστ τα δίδυμα αδέλφια Javier & Sergio Torres.

Στη δεύτερη δοκιμασία, ο Πάνος παρουσίασε για πρώτη φορά ένα μενού με την προσωπική του σφραγίδα, στο οποίο οι νικητές του MasterChef μαζί με τους κριτές έδωσαν 9/10.

Στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία, ο Πάνος αντέγραψε δύο πιάτα με την υπογραφή του Paco Morales, τα οποία βαθμολογήθηκαν με 8/10

Το MasterChef γιόρτασε 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας στο Star, με 87 επεισόδια γεμάτα συγκινήσεις κι ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους, όλοι οι συντελεστές δημιούργησαν έναν επετειακό κύκλο που δεν έμοιαζε με κανέναν προηγούμενο!

Για πρώτη φορά, είδαμε να σχηματίζονται από την αρχή δύο μπριγάδες, η μπλε και η κόκκινη, χωρίς να γνωρίζει η μία την ύπαρξη της άλλης! Αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και στο τέλος, στη «Μητέρα των Μαχών», επικράτησε η κόκκινη μπριγάδα.

Ο τίτλος κρίθηκε ανάμεσα στον Πάνο και στον Τάσο, με τον Πάνο Τελάλη να τερματίζει πρώτος στην κούρσα του τελικού και να κερδίζει το έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ (70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα), γράφοντας ιστορία.

Με το που μπήκε στο MasterChef 10, ο 29χρονος σεφ και μακροβιότερος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας έκανε αμέσως τη διαφορά, με τους συμπαίκτες του να τον αποκαλούν «μαγειρική ιδιοφυΐα». Ο διαγωνισμός μαγειρικής του Star ήταν ο λόγος που επέστρεψε στην Ελλάδα από το Άμστερνταμ, όπου ζούσε κι εργαζόταν για 9 χρόνια.

Η αγκαλιά των δύο φιναλίστ του MasterChef 10!

Η αγκαλιά των δύο φιναλίστ του MasterChef 10!

Ο 2ος φιναλίστ, Τάσος, εισέπραξε το ποσό των 30.000€! 

Ειδικά έπαθλα δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

 

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