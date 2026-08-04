Τηλεοπτική ανατροπή! Ποιος θα παρουσιάζει τον Πιο Αδύναμο Κρίκο;

Μόλις «έσκασε» η ανακοίνωση από το OPEN

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Πιο Αδύναμος Κρίκος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Δούσης αναλαμβάνει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού "Πιο Αδύναμος Κρίκος" στο OPEN.
  • Ο Δούσης, γνωστός από τις "Εικόνες", φέρνει αμεσότητα και χιούμορ στο παιχνίδι γνώσεων.
  • Οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν και να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της ομάδας.
  • Το παιχνίδι έχει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με προηγούμενους παρουσιαστές όπως η Έλενα Ακρίτα και ο Τάσος Τρύφωνος.
  • Η νέα εκδοχή του παιχνιδιού υπόσχεται ένταση και πολλές ανατροπές.

Σε μια ανατρεπτική τηλεοπτική μετακίνηση, ο Τάσος Δούσης, ο δημοσιογράφος που ταύτισε το όνομά του με τις Εικόνες και τις γοητευτικές εμπειρίες, ετοιμάζεται να καθίσει στο τιμόνι του πιο εμβληματικού παιχνιδιού γνώσεων, του Πιο Αδύναμου Κρίκου, στο νέο πρόγραμμα του OPEN.

Τηλεοπτική ανατροπή! Ποιος θα παρουσιάζει τον Πιο Αδύναμο Κρίκο;

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού: 

Τον έχουμε συνηθίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη, να μας γεμίζει όμορφες εικόνες και εμπειρίες και να μας κάνει να θέλουμε να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τάσος Δούσης κάνει μια διαφορετική στάση. Προορισμός του; Το πλατό του πιο εμβληματικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία, εκτός από τις επιτυχημένες «Εικόνες» αναλαμβάνει και την παρουσίαση του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» και φέρνει μαζί του αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό: αμεσότητα, γρήγορη σκέψη, εύστοχο σχόλιο και καυστικές ατάκες που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και δίνουν τον τόνο και τον παλμό.

Εδώ δεν υπάρχουν χάρτες ούτε ταξιδιωτικοί οδηγοί. Υπάρχουν μόνο γνώσεις, στρατηγική, ψυχραιμία και αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να χτίσουν την τράπεζα των χρημάτων και, όταν έρθει η ώρα, να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της ομάδας.

Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του, ο Τάσος Δούσης δίνει νέο ρυθμό σε ένα τηλεοπτικό format που έχει γράψει ιστορία και έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως. Γιατί στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» τίποτα δεν είναι δεδομένο: ένας σωστός γύρος μπορεί να σε απογειώσει και μια λάθος απάντηση να σε φέρει αντιμέτωπο με τη φράση που κανείς δεν θέλει να ακούσει:

«Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!»

Ένα συναρπαστικό ταξίδι με τον Τάσο Δούση στο τιμόνι, που υπόσχεται χιούμορ, ένταση και πολλές ανατροπές!

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του OPEN!

Τηλεοπτική ανατροπή! Ποιος θα παρουσιάζει τον Πιο Αδύναμο Κρίκο;

Οι παρουσιαστές του Κρίκου

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος έχει περάσει από διάφορες περιόδους στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστές που άφησαν ο καθένας το δικό του στίγμα.

Η Έλενα Ακρίτα υπήρξε η πρώτη διδάξασα στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του MEGA (2001–2003), ταυτίζοντας το όνομά της με το αμείλικτο, ειρωνικό και αυστηρό ύφος που επέβαλε το πρωτότυπο βρετανικό format.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Τάσος Τρύφωνος, αναδείχθηκε στον μακροβιότερο παρουσιαστή του παιχνιδιού, αφού μετά την Κύπρο ανέλαβε την παρουσίαση και στην Ελλάδα μέσω του ΣΚΑΪ (2019–2022), ξεχωρίζοντας για το γρήγορο και καυστικό του χιούμορ.

Τέλος, τη σκυτάλη στο OPEN ανέλαβε η Μαρία Μπακοδήμου, φέρνοντας στο παιχνίδι την πολυετή εμπειρία της στην ψυχαγωγία, το βιτριολικό της χιούμορ και τη χαρακτηριστική, δυναμική της ατάκα.

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Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
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ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΣΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
 |
ΤΑΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
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