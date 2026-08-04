Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο η Νάνσυ Αντωνίου. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός έχει αφήσει για λίγο πίσω τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και σε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Μέσα από τα Instagram Stories της, μοιράστηκε εικόνες που αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά. H ίδια εμφανίζεται σε ένα selfie βίντεο, χαλαρή και ευδιάθετη, επιλέγοντας ένα φυσικό beauty look χωρίς υπερβολές.

Με τα μακριά καστανά μαλλιά της λυτά και «φιλιά» από τον καλοκαιρινό ήλιο στο πρόσωπό της, η Νάνσυ Αντωνίου δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Λίγο αργότερα καταγράφει μια ειδυλλιακή παραλία, με χρυσή αμμουδιά, καταγάλανα νερά και ιστιοπλοϊκά να λικνίζονται στον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει καρτ ποστάλ.

Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες celebrities που αυτές τις ημέρες γεμίζουν τα social media με εικόνες από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις και η Νάνσυ Αντωνίου δεν αποτελεί εξαίρεση.

Με θέα το απέραντο γαλάζιο, χαλαρή διάθεση και ανεπιτήδευτο στιλ, δείχνει να έχει μπει για τα καλά σε summer mood, απολαμβάνοντας τις μικρές απολαύσεις που χαρίζει το ελληνικό καλοκαίρι.