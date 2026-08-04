Ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων και της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Politico, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας.

Το περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά, με τη μετανάστευση να αποκτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαρακτηριστικά υβριδικής απειλής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισημαίνει ότι, πέρα από τις συμβατικές στρατιωτικές απειλές και τις κυβερνοεπιθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα συχνότερα αντιμέτωπη με την προσπάθεια κρατικών και μη κρατικών δρώντων να εργαλειοποιήσουν τις μεταναστευτικές ροές, με στόχο να δοκιμάσουν την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα, να υπονομεύσουν τη συνοχή της Ένωσης και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις.

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στα ευρωπαϊκά σύνορα και ειδικότερα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η μετανάστευση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ανθρωπιστικό ζήτημα ή ως πρόβλημα διαχείρισης.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε εργαλείο γεωπολιτικού εξαναγκασμού», είναι το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του.

Κυριάκος Μητσοτάκης: O Έβρος και στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για τα αίτια των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα, υπογραμμίζει ωστόσο ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό παραπέμπει στην κρίση του Έβρου το 2020, όταν η Ελλάδα αντιμετώπισε μαζική πίεση στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία, αλλά και στα γεγονότα του 2021 στα σύνορα της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Λετονίας με τη Λευκορωσία.

Όπως σημειώνει, στις περιπτώσεις αυτές δεν υπήρξε σταδιακή αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων, αλλά αιφνίδιες, μαζικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συντονισμένες μετακινήσεις ανθρώπων. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, ήταν να δοκιμαστούν οι δυνατότητες των εθνικών αρχών αλλά και η συνολική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο έκτακτης ανάγκης

Ο πρωθυπουργός τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής μεταναστευτικής πίεσης και εργαλειοποίησης της μετανάστευσης.

Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει να ενεργοποιείται στη βάση σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τόσο ποσοτικά στοιχεία, όπως η έκταση και η ταχύτητα των αφίξεων σε σχέση με τις δυνατότητες κάθε κράτους, όσο και ποιοτικοί δείκτες που θα αφορούν ενδείξεις συντονισμού, διευκόλυνσης ή εμπλοκής τρίτων χωρών και δικτύων οργανωμένου εγκλήματος.

Με την ενεργοποίηση ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσε να προβλέπεται προσωρινή και αναλογική προσαρμογή των συνήθων διαδικασιών, με αυστηρούς ελέγχους και συγκεκριμένα χρονικά όρια.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι ταχείες διαδικασίες ασύλου πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμες, ιδιαίτερα για υπηκόους χωρών από τις οποίες προέρχονται αιτούντες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η πρόταση για τις αιτήσεις ασύλου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα όρια που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, έχουν οι υφιστάμενες ταχείες διαδικασίες ασύλου σε συνθήκες ακραίας πίεσης.

Σύμφωνα με την πρόταση, σε σαφώς καθορισμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης, είτε στα χερσαία σύνορα είτε έπειτα από μαζικές αφίξεις διά θαλάσσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, να αναστέλλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες.

Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρούν σε ταχείες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα, όπως υπογραμμίζεται, σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν συνιστά απομάκρυνση από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά προσαρμογή στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αδιαπραγμάτευτη» η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θέτει ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ισχυρών δικλίδων ασφαλείας.

Κάθε έκτακτο μέτρο, όπως σημειώνει, θα πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένο χρονικά και αναλογικό, ενώ ο πλήρης σεβασμός του ευρωπαϊκού δικαίου, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της αρχής της μη επαναπροώθησης παραμένει αδιαπραγμάτευτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστηρίζει ότι η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ευρώπης πρέπει να συνδυάζεται με την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διασφάλιση της εσωτερικής σταθερότητας της Ένωσης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ζητούμενο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι κανένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει μαζική μεταναστευτική πίεση δεν θα πρέπει να καλείται να τη διαχειριστεί μόνο του.

Για τον λόγο αυτό, προτείνει την αυτόματη κινητοποίηση επιχειρησιακής υποστήριξης από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, συντονισμένες προσπάθειες επιστροφών, καθώς και οικονομική και τεχνική βοήθεια κάθε φορά που ενεργοποιείται ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης.

Κατά τον ίδιο, χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, οι χώρες της πρώτης γραμμής θα παραμένουν εκτεθειμένες, ενώ θα ενισχύονται τα κίνητρα για εχθρικούς δρώντες να χρησιμοποιούν τη μετανάστευση ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να ενταθούν και να υπονομευθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της Ένωσης να διαχειρίζεται αποτελεσματικά, δίκαια και συλλογικά τα εξωτερικά της σύνορα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν είναι κινδυνολογία, είναι ρεαλισμός»

Το βασικό πολιτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσει τη μεταναστευτική της πολιτική στις νέες συνθήκες ασφαλείας.

«Η αναγνώριση ότι η μετανάστευση μπορεί να εργαλειοποιηθεί δεν είναι κινδυνολογία, είναι ρεαλισμός», υποστηρίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέπει όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον ανοιχτό χαρακτήρα της και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις με αποφασιστικότητα, νομιμότητα και συλλογικότητα.