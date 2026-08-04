Μαρία Μενούνος: Πήγε γονατιστή στην Παναγία της Τήνου μαζί με την κόρη της

Η δημόσια εξομολόγηση της παρουσιάστριας που συγκίνησε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μενούνος επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου με την κόρη της για να προσκυνήσει, επιβεβαιώνοντας την πίστη της.
  • Μοιράστηκε προσωπικές στιγμές μέσω Instagram, δείχνοντας τη γονατιστή είσοδό τους στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας.
  • Είναι γνωστή για την προσήλωσή της στην ορθόδοξη πίστη, επισκεπτόμενη συχνά τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.
  • Η επίσκεψη στην Τήνο είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, καθώς η μητέρα της την ονόμασε Μαρία προς τιμήν της Παναγίας.
  • Προσευχήθηκε για την κόρη της και την οικογένειά της, νιώθοντας έντονη συγκίνηση κατά την επίσκεψή τους.

Η Μαρία Μενούνος ταξίδεψε στην Ελλάδα για έναν ιδιαίτερο λόγο. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου για να προσκυνήσει, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με την ορθόδοξη πίστη.

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική της στιγμή, καθώς μπήκε γονατιστή στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, συνοδευόμενη από την κορούλα της.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Μενούνος εκφράζει δημόσια την πίστη της, αφού είναι γνωστό πως επισκέπτεται συχνά τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, ενώ εκεί επέλεξε να βαφτίσει και την κόρη της, την Αθηνά.

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Στη μακροσκελή της ανάρτηση έγραψε: «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω ζήσει στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω το χτύπημα από τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου. Από εκείνη τη στιγμή η σχέση μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Ήταν τόσο σημαντική για εμένα, που αποφασίσαμε να βαφτίσουμε την Αθηνά στον ναό του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας πολλών από αυτά στη δική μου ζωή. (Αν δεν έχετε δει την ταινία «Man of God», σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε την απίστευτη ζωή του!)

Φέτος, όμως, ένιωσα ένα δυνατό κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο.

Η μητέρα μου με ονόμασε Μαρία προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έχει γίνει ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου, της ζητώ να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί, ώστε να καταλαβαίνω τι έχει πραγματικά ανάγκη. Και με κάποιον τρόπο… νιώθω πάντα αυτή την καθοδήγηση. Κάποιες φορές λέω κάτι στην Αθηνά ή καταλαβαίνω ενστικτωδώς τι χρειάζεται και αναρωτιέμαι: «Από πού μου ήρθε αυτό;». Τότε ξέρω ότι η Παναγία με καθοδηγεί.

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές αυτού του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πιστοί διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης, προσευχής ή για να εκπληρώσουν ένα τάμα προς την Παναγία. Κάτω από τον ναό αναβλύζει αγίασμα, το οποίο έχει χαρίσει ελπίδα και ίαση σε πολλούς ανθρώπους.

Το να μπω σε αυτή την εκκλησία κρατώντας την Αθηνά από το χέρι είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Προσευχήθηκα να τη συνοδεύουν η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία σε κάθε βήμα της ζωής της. Προσευχήθηκα επίσης για την οικογένεια και τους φίλους μας. Μόλις μπήκα στον ναό, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν χώρο. Το ίδιο ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς, ο κουμπάρος μου.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν ο πατέρας Πίτερ Τζορτζ αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στα ιερά σημεία του ναού και να μας μιλήσει για την ιστορία του.

Αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, δεν μπορώ παρά να σας προτείνω την Τήνο. Και αν την επισκεφθείτε, μείνετε στο Odera. Ήταν μια εμπειρία γεμάτη γαλήνη και μαγεία», εξομολογήθηκε.

 

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος

 

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