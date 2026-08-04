Ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής ελικοπτέρων, με περισσότερες από δύο δεκαετίες επαγγελματικής πορείας και πάνω από 9.000 ώρες πτήσης, ήταν ο 46χρονος Δανός πιλότος, Ρούνε Κίνταλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα.

Ο Κίνταλ επέβαινε μαζί με τον Έλληνα μεταφραστή στο ένα από τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell που συγκρούστηκαν στον αέρα, ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη δυτική Αττική. Το δεύτερο ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, με τον Βρετανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή να διασώζονται.

Ο Δανός κυβερνήτης του ελικοπτέρου που συνετρίβη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στη Δυτική Αττική, όταν το ελικοπτερό συγκρούστηκε με άλλο στον αέρα

Τα δύο εναέρια μέσα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από την αρμόδια ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Από τα παιδικά όνειρα στις αποστολές δασοπυρόσβεσης

Η αγάπη του Ρούνε Κίνταλ για την αεροπορία γεννήθηκε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως αποκάλυψε ο αδελφός του, Τούε Κίνταλ, μιλώντας στα δανικά μέσα TV 2 και DR, ο πατέρας τους συνήθιζε να παίρνει τα τρία παιδιά της οικογένειας σε αεροδρόμια και ανεμοπορικές λέσχες.

«Αποφάσισε ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδελφός του.

Ο αδελφός του Δανού κυβερνήτη του ελικοπτέρου είπε πως ήταν παιδικό του όνειρο να γίνει πιλότος

Παρότι ξεκίνησε σπουδές μηχανικού στο πανεπιστήμιο, ο Ρούνε εγκατέλειψε την ακαδημαϊκή του πορεία για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει πιλότος ελικοπτέρου.

Για αρκετά χρόνια έζησε στον Καναδά, όπου εργάστηκε σε απαιτητικές αποστολές για τη βιομηχανία ξυλείας και τα μεταλλεία. Παράλληλα συμμετείχε σε πτήσεις heliskiing, μεταφέροντας σκιέρ σε απομονωμένες βουνοκορφές για καταβάσεις εκτός πίστας.

«Θεωρούσε ότι οι πτήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών ήταν πολύ ασφαλείς»

Τα τελευταία χρόνια είχε αφοσιωθεί σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις εναέριας δασοπυρόσβεσης, συμμετέχοντας σε αποστολές σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, εγκατέλειψε το heliskiing επειδή το θεωρούσε πιο επικίνδυνο.

Το σημείο που συνετρίβη το ελικόπτερο στην Ψάθα

«Πράγματι, θεωρούσε ότι οι πτήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών ήταν πολύ ασφαλείς», είπε ο Τούε Κίνταλ, περιγράφοντας τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετώπιζε το επάγγελμά του.

Περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης και βράβευση χωρίς ατύχημα

Η εμπειρία του Ρούνε Κίνταλ είχε αναγνωριστεί και επισήμως από τις καναδικές αεροπορικές αρχές.

Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο χωρίς να έχει εμπλακεί σε κανένα ατύχημα, τιμήθηκε με ειδικό βραβείο ασφαλούς πτητικής συμπεριφοράς.

Το βραβείο που είχε απονεμηθεί στον Δανό κυβερνήτη για τις 5.000 πτήσεις που είχε πραγματοποιήσει χωρίς ατύχημα

«Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης, έλαβε ένα βραβείο από την καναδική αεροπορική αρχή, το οποίο απονέμεται σε όλους όσοι έχουν πετάξει 5.000 ώρες με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα. Αυτό το βραβείο το έδωσε στη μητέρα μας. Το έχει τοποθετημένο στο ράφι πάνω από το τζάκι στο σπίτι μας», αποκάλυψε ο αδελφός του.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από το δυστύχημα, ο 46χρονος είχε στείλει στην οικογένειά του φωτογραφίες από το ελικόπτερο που θα πετούσε στην Ελλάδα.

«Ήταν πολύ περήφανος που πιλοτάριζε αυτό το ελαφρώς μεγαλύτερο και ελαφρώς πιο ισχυρό ελικόπτερο», ανέφερε ο Τούε Κίνταλ.

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων

Η οικογένεια περίμενε να τον υποδεχθεί στη Δανία την Τρίτη, καθώς είχε προγραμματίσει ταξίδι στην πατρίδα του. Αντ' αυτού, βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με τις ελληνικές και τις δανικές αρχές για τον επαναπατρισμό της σορού του.

Ψάθα: Η συγκλονιστική περιγραφή του πρώτου γιατρού που έφτασε στο σημείο

Συγκλονιστικές ήταν και οι εικόνες που αντίκρισε ο γιατρός Γιώργος Ντούλας, ο οποίος έφτασε πρώτος στον τόπο της τραγωδίας.

«Ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στον δρόμο, με διαλυμένη την άτρακτο, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορούμε να επέμβουμε εμείς, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Ελπίζαμε να βρούμε μόνο επιζώντες, αλλά, δυστυχώς, οι δύο δεν ήταν εν ζωή», είπε στην ΕΡΤ και πρόσθεσε:

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του γιατρού που έφτασε πρώτος στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στην Ψάθα

«Θα φανεί και από τους αρμόδιους φορείς πως μετά τη σύγκρουση και την έκρηξη, ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος».

Ο ίδιος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, εξηγώντας ότι υπήρχε ανησυχία για πιθανή εισπνοή καυσίμων ή τοξικών ουσιών, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Κλείνοντας, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά που χάθηκαν», είπε.