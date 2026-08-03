Νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες καταβολής θα δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι τις συντάξεις Σεπτεμβρίου.
Οι πληρωμές των συντάξεων θα γίνουν σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων:
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
- Κύριες συντάξεις πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
- Συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο 4387/2016.
- Επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
- Κύριες συντάξεις πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
- Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου.
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Νωρίτερα στα ΑΤΜ
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συντάξεις αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.
Συγκεκριμένα:
- Οι συντάξεις που καταβάλλονται στις 26 Αυγούστου αναμένεται να φανούν από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου.
- Οι συντάξεις που πληρώνονται στις 28 Αυγούστου εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.
Η ακριβής ώρα πίστωσης διαφέρει ανά τράπεζα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά είναι διαθέσιμα από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να προγραμματίσουν καλύτερα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον Σεπτέμβριο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.