Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Νωρίτερα η πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν νωρίτερα στους δικαιούχους.
  • Πληρωμές σε δύο φάσεις: 26 Αυγούστου για κύριες συντάξεις μη μισθωτών και 28 Αυγούστου για μισθωτών.
  • Συντάξεις 26 Αυγούστου θα είναι διαθέσιμες από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου.
  • Συντάξεις 28 Αυγούστου θα εμφανιστούν από το απόγευμα της 27ης Αυγούστου.
  • Διαθέσιμα ποσά από απογευματινές έως βραδινές ώρες, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.

Νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες καταβολής θα δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. 

Οι πληρωμές των συντάξεων θα γίνουν σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων:

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

  • Κύριες συντάξεις πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
  • Συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο 4387/2016.
  • Επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

  • Κύριες συντάξεις πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  • Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου.

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Νωρίτερα στα ΑΤΜ

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συντάξεις αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Συγκεκριμένα:

  • Οι συντάξεις που καταβάλλονται στις 26 Αυγούστου αναμένεται να φανούν από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου.
  • Οι συντάξεις που πληρώνονται στις 28 Αυγούστου εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Η ακριβής ώρα πίστωσης διαφέρει ανά τράπεζα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά είναι διαθέσιμα από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να προγραμματίσουν καλύτερα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον Σεπτέμβριο.

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