Μπλέτσας: Μοναχικό ταξίδι στο Αφγανιστάν - Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε

Κόβουν την ανάσα τα ντοκουμέντα που μοιράστηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευτύχης Μπλέτσας ταξίδεψε μόνος στο Αφγανιστάν για τον νέο κύκλο του «Happy Traveller», λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.
  • Αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τις κόρες του, αντιμετώπισε αυστηρούς περιορισμούς λόγω της κατάστασης στη χώρα.
  • Επισκέφθηκε σημαντικά μνημεία όπως οι Βούδες της Μπαμιγιάν και το Εθνικό Μουσείο της Καμπούλ.
  • Δοκίμασε παραδοσιακή κουζίνα σε τοπικό εστιατόριο και μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Instagram.
  • Περιέγραψε το ταξίδι του ως δύσκολο αλλά αξέχαστο, με φιλόξενους ανθρώπους και μοναδικές εμπειρίες.

Στον πιο επικίνδυνο και ιδιαίτερο προορισμό της καριέρας του βρέθηκε ο Ευτύχης Μπλέτσας για τις ανάγκες του νέου κύκλου του «Happy Traveller», ακολουθώντας τα «χνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Ευτύχης Μπλέτσας: Έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες - Ποια είναι η αγαπημένη του;

Ο αγαπημένος ταξιδιώτης της ελληνικής τηλεόρασης έκανε αυτή τη φορά τη μεγάλη ανατροπή! Ταξίδεψε τελείως μόνος, αφήνοντας πίσω στη Θεσσαλονίκη τη σύζυγό του, Ηλέκτρα, και τις δύο τους κόρες. Οι αυστηροί περιορισμοί και το επικίνδυνο περιβάλλον που επικρατεί στο Αφγανιστάν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία -ειδικά για τον γυναικείο πληθυσμό- κατέστησαν απαγορευτική οποιαδήποτε οικογενειακή μετακίνηση.

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Ο Ευτύχης Μπλέτσας έδωσε μια πρώτη γεύση στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφικό υλικό που κόβει την ανάσα.

Ο παρουσιαστής επισκέφθηκε την τεράστια εσοχή όπου δέσποζαν οι περίφημοι Βούδες της Μπαμιγιάν, θαύμασε τα περίτεχνα σκαλιστά αψιδωτά κτίσματα της περιοχής, ενώ δεν παρέλειψε να ξεναγηθεί και στο Εθνικό Μουσείο της Καμπούλ.

 

Η ανάρτηση του Ευτύχη Μπλέτσα

Ακόμα, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο πό παραδοσιακό εστιατόριο, όπου δοκίμασε ντόπιες γεύσεις και παραδοσιακό ψωμί καθισμένος στο πάτωμα πάνω σε πολύχρωμα χαλιά, μαζί με ντόπιους.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πόζα του με ανοιχτά τα χέρια πάνω από τις καταγάλανες, επιβλητικές λίμνες Band-e Amir, που ξεπροβάλλουν μέσα από το άγριο, βραχώδες τοπίο της χώρας.

Ο ίδιος συνόδευσε τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα με την εξής λεζάντα: «Ταξίδι Αφγανιστάν στα χνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φοβερή εμπειρία, απίστευτες εικόνες, πεντανόστιμη κουζίνα, πολύ φιλόξενος κόσμος, χαοτικοί δρόμοι και αγορές, περίεργες καταστάσεις όπως ακραία μέτρα ασφαλείας και πολλά άλλα που θα δείτε στο #happytraveller την ερχόμενη σεζόν. Δύσκολο ταξίδι αλλα άξιζε τον κόπο», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. 

 

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