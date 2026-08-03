Εντοπίστηκαν σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού που βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, ενώ ένας άνδρας εξακολουθεί να αγνοείται, με τις έρευνες να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Χθες, η παρέα του Γερμανών τουριστών είχε βουτήξει από το σκάφος για να κάνει μπάνιο, όταν οι άνεμοι παρέσυραν το ιστιοφόρο και εκείνοι έμειναν στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του τελευταίου αγνοούμενου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμη: Πώς στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν μόνοι τους την περιοχή του Πανορμίτη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας να συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ακόμη μία γυναίκα κατάφερε να φτάσει κολυμπώντας στην ακτή, όπου εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Στη συνέχεια, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον τελευταίο αγνοούμενο

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Στην περιοχή επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό κατέληξαν στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, της Πολεμικής Αεροπορίας και παραπλεόντων σκαφών αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση των επτά ατόμων.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις.