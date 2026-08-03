Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού - Αναζητείται ακόμα ένας

Συνεχίζονται οι έρευνες για έναν αγνοούμενο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.08.26 , 10:00 Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την νηστίσιμη συνταγή για νόστιμη πίτσα
03.08.26 , 09:41 Άντελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
03.08.26 , 09:34 Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ
03.08.26 , 09:03 Αρχιεπίσκοπος Μακάριος: Γιατί έμεινε άταφη η καρδιά του για 33 χρόνια
03.08.26 , 09:00 MG HS Hybrid+: Έχει 224 άλογα και «καίει» μόλις 5 λίτρα
03.08.26 , 08:55 Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο
03.08.26 , 08:38 Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του και το σχόλιο της Ελληνίδου
03.08.26 , 08:37 Πεπόνι: Η διατροφική του αξία - Πόσες θερμίδες έχει
03.08.26 , 08:30 Τέλος οι μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό - Τι αλλάζει από σήμερα
03.08.26 , 08:22 Ανησυχία για την Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας
03.08.26 , 08:13 Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού - Αναζητείται ακόμα ένας
03.08.26 , 08:00 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: 24 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2026
03.08.26 , 07:26 Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης οι φλόγες
03.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Αυγούστου
03.08.26 , 00:06 Σύμη: Αγνοούνται 5 Γερμανοί που βούτηξαν από ιστιοφόρο για κολύμπι!
Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 500 ευρώ τον Σεπτέμβριο
Ανησυχία για την Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας
Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο
Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού - Αναζητείται ακόμα ένας
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος: Γιατί έμεινε άταφη η καρδιά του για 33 χρόνια
Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του και το σχόλιο της Ελληνίδου
Άντελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης οι φλόγες
Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ για τις έρευνες για τους αγνοούμενους Γερμανούς στη Σύμη - βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκαν σώοι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού στη Σύμη, ενώ ένας άνδρας παραμένει αγνοούμενος.
  • Η παρέα των Γερμανών τουριστών βούτηξε στη θάλασσα και το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τους ανέμους.
  • Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε πλωτά σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και οι έρευνες για τον αγνοούμενο συνεχίζονται.
  • Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Εντοπίστηκαν σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού που βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, ενώ ένας άνδρας εξακολουθεί να αγνοείται, με τις έρευνες να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Χθες, η παρέα του Γερμανών τουριστών είχε βουτήξει από το σκάφος για να κάνει μπάνιο, όταν οι άνεμοι παρέσυραν το ιστιοφόρο και εκείνοι έμειναν στο νερό. 

Σύμη: Αγνοούνται 5 Γερμανοί που βούτηξαν από ιστιοφόρο για κολύμπι!

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του τελευταίου αγνοούμενου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμη: Πώς στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν μόνοι τους την περιοχή του Πανορμίτη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας να συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ακόμη μία γυναίκα κατάφερε να φτάσει κολυμπώντας στην ακτή, όπου εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Στη συνέχεια, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον τελευταίο αγνοούμενο

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Στην περιοχή επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό κατέληξαν στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, της Πολεμικής Αεροπορίας και παραπλεόντων σκαφών αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση των επτά ατόμων.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΜΗ
 |
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ
 |
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυψέλη: Οι Αναλήψεις Από Τις Κάρτες Της Έδειξαν Τον 26χρονο
Ελλαδα
Κυψέλη: Οι αναλήψεις από τις κάρτες της 38χρονης «πρόδωσαν» τον δολοφόνο
Τέλος Οι Μπλε Ταυτότητες Για Ταξίδια Στο Εξωτερικό
Ελλαδα
Τέλος οι μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό - Τι αλλάζει από σήμερα
Φωτιά Δυτική Αττική: Οι Φλόγες Μπήκαν Στην Αγία Σκέπη
Ελλαδα
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης οι φλόγες
έκτακτη είδηση
Ελλαδα
Σύμη: Αγνοούνται 5 Γερμανοί που βούτηξαν από ιστιοφόρο για κολύμπι!
Φωτιά στην Αγία Παρασκευή Ψάθας
Ελλαδα
Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο στην Ψάθα!
φωτιά Κεφαλονιά
Ελλαδα
Συνελήφθη 44χρονος εμπρηστής στην Κεφαλονιά
περιπολικό Αστυνομίας
Ελλαδα
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας
STAR σύγκρουση ελικοπτέρων
Ελλαδα
Πώς έγινε το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα
Ντοκουμέντο STAR πτώση ελικοπτέρου
Ελλαδα
Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top