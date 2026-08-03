Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε πολλαπλά μέτωπα και απειλεί οικισμούς, δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα σε περιοχές όπως το Κρύο Πηγάδι, τα Βίλια, τα Μέγαρα και το Πόρτο Γερμενό, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες για την αναχαίτισή της.

Μαίνεται για τέταρτη μέρα η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα, δίνοντας μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Φωτιά Δυτική Αττική: Δύο βασικά μέτωπα σε Κρύο Πηγάδι και Κανδήλι

Το πρώτο μεγάλο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με επίκεντρο το Κρύο Πηγάδι, όπου η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές καταστροφές. Κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Οι φλόγες έχουν μπει πλέον στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ο οποίος εκκενώθηκε - Eurokinissi

Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς τα Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι, όπου έχουν επικεντρωθεί οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Φωτιά Δυτική Αττική: Οι φλόγες μπήκαν στην Αγία Σκέπη – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Σκέπης, καθώς η φωτιά πέρασε μέσα στον οικισμό και πλέον απειλεί τις πρώτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν στόχο να αναχαιτίσουν την πορεία του μετώπου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο επικίνδυνα σημεία.

Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, στις 03:34 εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Κανδήλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα, καλώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους και να κινηθούν προς τη Νέα Πέραμο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτιά Δυτική Αττική: Ενιαίο μέτωπο από Βοιωτία έως Αγία Σκέπη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Νίκο Λαυρανό, το μέτωπο από τη Βοιωτία μέχρι την Αγία Σκέπη είναι ουσιαστικά ενιαίο και εξαιρετικά δύσκολο.

Με το πρώτο φως της μέρας σηκώθηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα για να κάνουν ρίψεις νερού - Eurokinissi

«Όλο το βράδυ δόθηκε συγκλονιστική μάχη. Εκκενώθηκαν οικισμοί, δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες και ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις ώστε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι άνεμοι είναι εξασθενημένοι, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα - Eurokinissi

Όπως τόνισε, οι φλόγες έφτασαν ακόμη και σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την εθνική οδό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Φωτιά Δυτική Αττική: Καμένα σπίτια και εκκενώσεις οικισμών

Στο Κρύο Πηγάδι η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Παράλληλα, στην περιοχή της Λούμπας η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Αρκετά σπίτια κάηκαν στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις οικισμών, ενώ η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή για την προστασία των πολιτών.

Φωτιά Δυτική Αττική: Πολλαπλά μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια και Μέγαρα

Η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει πολλαπλά ενεργά μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια, Μέγαρα και γύρω περιοχές, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν αδιάκοπα.

Οι επίγιειες δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξουν τη φωτιά - Eurokinissi

Φωτιά Δυτική Αττική: Οι άνεμοι στα πύρινα μέτωπα

Οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, με τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς έως μέτριοι, αλλά με κατά τόπους ισχυρότερες ριπές που μπορούν να προκαλέσουν αναζωπυρώσεις.

Εξουθενωμένος πυροσβέστης στο μέτωπο της φωτιάς - Eurokinissi

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, στο Πόρτο Γερμενό οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 μποφόρ και ριπές έως 4 μποφόρ μέχρι τις 09:00, ενώ στη συνέχεια θα ενισχυθούν στα 3 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί στη Βένιζα, όπου οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 2 μποφόρ με ριπές έως 4 μποφόρ έως το μεσημέρι και ακολούθως θα ενισχυθούν στα 3 μποφόρ, με ριπές έως 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν το μεσημέρι - Eurokinissi

Στο Αλεποχώρι, οι άνεμοι παραμένουν πιο εξασθενημένοι, με ένταση 1 μποφόρ και ριπές έως 3 μποφόρ έως τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται μικρή ενίσχυση στα 2 μποφόρ με ριπές έως 4 μποφόρ.

Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, κοντά στα ενεργά μέτωπα του Αγίου Νεκταρίου και της Αγίας Παρασκευής, οι άνεμοι θα πνέουν έως τις 09:00 με ένταση 2 μποφόρ και ριπές έως 5 μποφόρ, ενώ αργότερα προβλέπεται να ενισχυθούν στα 3 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ, γεγονός που διατηρεί τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Φωτιά Δυτική Αττική: Τεράστια οικολογική καταστροφή – Πάνω από 111.000 στρέμματα στάχτη

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται πλέον και από δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-2, τα οποία επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr.

111.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τη φωτιά στην Αττικοβοιωτία - meteo.gr

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη συνολικά από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία.

Ειδικότερα, περίπου 30.900 στρέμματα έχουν καεί στη Βοιωτία, ενώ στη Δυτική Αττική η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει καταστρέψει περίπου 80.800 στρέμματα, με το μέτωπο να παραμένει ενεργό.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες των τελευταίων ετών στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία.