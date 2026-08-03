Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, η Καλαμάτα φιλοξενεί τις 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, την επετειακή διοργάνωση ενός θεσμού που μέσα σε δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής στην Ελλάδα. Oι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική και Εναλλακτική Σκηνή) και στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί σταθμό στην ιστορία του φεστιβάλ. Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, αποτίει φόρο τιμής στους καλλιτέχνες και τα μουσικά σύνολα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο μέσα από νέες διεθνείς συνεργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον εξωστρεφή χαρακτήρα του.

Το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και σύνολα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Δημήτρης Πλατανιάς, Σοφία Ταμβακοπούλου, Jean-Guihen Queyras, Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, Pablo Hernán Benedí, Αλεξία Μουζά, Felix Froschhammer, το διεθνές Caerus Chamber Ensemble, καθώς και η ορχήστρα του φεστιβάλ, η Kalamata Festival Orchestra. Παράλληλα, διοργανώνονται masterclasses βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου, καθώς και ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της επετειακής διοργάνωσης αποτελεί ο Vombyξ_01: 1ος Διεθνής Διαγωνισμός και Ακαδημία Σύνθεσης 2026, που προκηρύχθηκε από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Ο Vombyξ_01 δίνει την ευκαιρία σε έξι συνθέτες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στη σύνθεση υπό την καθοδήγηση δύο σημαντικών και διεθνώς διακεκριμένων συνθετών της νέας γενιάς, του Miroslav Srnka και της Yiran Zhao.

Μαζί με πέντε μουσικούς του συνόλου ΤΕTΤΤΙΞ, που ειδικεύεται στη Νέα Μουσική, θα συνεργαστούν εντατικά για την παρουσίαση νέων έργων τους κατά την τελευταία ημέρα της Ακαδημίας.

Στην καταληκτική συναυλία του εργαστηρίου, πενταμελής κριτική επιτροπή θα απονείμει δύο αναθέσεις νέων έργων σε δύο από τους έξι συμμετέχοντες. Οι συνθέσεις που θα προκύψουν θα παρουσιαστούν στις 11ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, το 2027, συνεχίζοντας τη διαχρονική επένδυση του φεστιβάλ στη νέα μουσική δημιουργία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης και της διεθνούς συνεργασίας, οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και η Μουσική και Καλλιτεχνική Σχολή του Nürtingen (Γερμανία) εγκαινιάζουν πρόγραμμα ανταλλαγής νέων μουσικών.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Nürtingen θα συνεργαστεί με τους σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου σε μία εβδομάδα εντατικών προβών, που θα κορυφωθεί με συναυλία στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ η συνεργασία θα ολοκληρωθεί με κοινή εμφάνιση στη Γερμανία.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Τη διοργάνωση συνυπογράφουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μουσικές Ημέρες» και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «ΤΕΡΨΙΣ».

Οι διοργανωτές εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, Μέγα Χορηγό του Φεστιβάλ από το 2018, για τη διαχρονική και πολύτιμη στήριξή του, καθώς και προς την Ernst von Siemens Music Foundation για την επιχορήγηση του Vombyξ_01: 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Ακαδημίας Σύνθεσης 2026, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου για τη χορηγία του, την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποστήριξή της, τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» για τις υποτροφίες που προσφέρει διαχρονικά σε σπουδαστές της πόλης, καθώς και το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας για την επιχορήγηση του προγράμματος ανταλλαγής.

Με δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας, οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας συνεχίζουν να υπηρετούν με συνέπεια την τέχνη και τη μουσική εκπαίδευση, καθιερώνοντας την Καλαμάτα ως έναν τόπο συνάντησης σημαντικών δημιουργών, νέων καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόγραμμα

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 15/10 €

ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΤΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αγγλικός Ρομαντισμός του 20ου αιώνα

Ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, με εμφανίσεις στις σημαντικότερες λυρικές σκηνές του κόσμου, όπως η La Scala, η Royal Opera House και η Bayerische Staatsoper, συμπράττει με τη διακεκριμένη πιανίστα και υπεύθυνη μουσικής προετοιμασίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Σοφία Ταμβακοπούλου, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα στον αγγλικό ρομαντισμό του 20ού αιώνα.

Δημήτρης Πλατανιάς βαρύτονος

Σοφία Ταμβακοπούλου πιάνο

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

Masterclass με τον Jean-Guihen Queyras

Οι συμμετέχοντες στο masterclass βιολοντσέλου με τον Jean-Guihen Queyras παρουσιάζονται επί σκηνής. Συμμετέχουν οι πιανίστριες Lidiia Nochovska, με εξειδίκευση στη μουσική δωματίου και ενεργή παρουσία σε διεθνή μουσικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, και Stephanie Gurga, διακεκριμένη μουσικός, μαέστρος όπερας και καθηγήτρια στη Haute École de Musique Vaud–Valais–Fribourg.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της συναυλίας θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των ημερών διεξαγωγής του masterclass.



Lidiia Nochovska: πιάνο

Stephanie Gurga: πιάνο

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική Σκηνή) – Είσοδος 15/10 €

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ: QUEYRAS – ΚΑΝΤΕΣΑ – HERNÁN

Η Kalamata Festival Orchestra ερμηνεύει έργα J.S. & C.P.E. Bach



Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα: βιολί σόλο

Pablo Hernán Benedí: βιολί σόλο

Jean-Guihen Queyras: βιολοντσέλο σόλο



KALAMATA FESTIVAL ORCHESTRA

Felix Froschhammer, Στέλιος Μαστρογιάννης, Yume Tomita, Karolina Bagarič Vujanic & Αντώνης Μαζιώτης: πρώτα βιολιά

Juliette Dunoyer Greer, Coco Tomita, Viviane Plekhotkine & Louise de Crombrugghe: δεύτερα βιολιά

Lily Francis & Gustavo Vieira Rebelo: βιόλες

Indira Rahmatulla & Vashti Hunter: βιολοντσέλα

Romana Uhlíková: κοντραμπάσο

Stephanie Gurga: τσέμπαλο



Η Kalamata Festival Orchestra, αποτελούμενη από διακεκριμένους μουσικούς της διεθνούς σκηνής, παρουσιάζει έργα των J.S. Bach και C.P.E. Bach, με τη συμμετοχή τριών κορυφαίων ερμηνευτών της γενιάς τους.



Ο Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, ένας από τους σημαντικότερους βιολονίστες της γενιάς του, ιδρυτικό μέλος του βραβευμένου Trio Gaspard και ιδρυτής του Caerus Chamber Ensemble, συμπράττει με τον Ισπανό βιολονίστα Pablo Hernán Benedí, εξάρχοντα της Balthasar Neumann Orchestra and Choir, ιδρυτικό μέλος του Trio Isimsiz και διακεκριμένο ερμηνευτή της μουσικής δωματίου και του ιστορικά ενημερωμένου ρεπερτορίου. Μαζί τους εμφανίζεται ο διεθνώς αναγνωρισμένος τσελίστας Jean-Guihen Queyras, με ξεχωριστή παρουσία στην παλαιά και σύγχρονη μουσική, διεθνή σολιστική και δισκογραφική πορεία και συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς και ορχήστρες.

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

CAERUS ENSEMBLE

Από τον Bach στον Bartók

Το CAERUS Ensemble ιδρύθηκε το 2020 και είναι ένα δυναμικό σύνολο αποτελούμενο από εξαιρετικούς και έμπειρους μουσικούς με έδρα την Ευρώπη. Εμπνευσμένο από την ελληνική φιλοσοφική και μυθολογική έννοια του «Καιρού», της κατάλληλης, ευνοϊκής στιγμής, και μέσα από την ευέλικτη φύση και δομή του συνόλου αναζητά αυθόρμητες και ουσιαστικές μουσικές ερμηνείες.

Στη συναυλία συμμετέχουν ο ιδρυτής του συνόλου και βιολονίστας Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, ο Pablo Hernán Benedí, η βιολονίστα και βιολίστα Lily Francis, η τσελίστα Vashti Hunter και ο πιανίστας Noam Greenberg, όλοι τους καταξιωμένοι σολίστες με διεθνή παρουσία στη μουσική δωματίου.

Το σύνολο έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ, όπως το Konzerthaus Berlin, το Young Euro Classic, το Cervo Festival και οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, ενώ οι συναυλίες του έχουν μεταδοθεί από τα BR Klassik, BBC Radio 3 και Deutschlandfunk Kultur.

Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα: βιολί/βιόλα

Pablo Hernán Benedí: βιολί/βιόλα

Lily Francis: βιολί/βιόλα

Vashti Hunter: βιολοντσέλο

Noam Greenberg: πιάνο

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

ΠΙΑΝΟ ΤΡΙΟ: FROSCHHAMMER – RAHMATULLA – ΜΟΥΖΑ

Σε έργα Schumann και Smetana

Το Πιάνο Τρίο Froschhammer – Rahmatulla – Μουζά παρουσιάζει έργα των Robert Schumann και Bedřich Smetana, δύο κορυφαίων δημιουργών του ρομαντικού ρεπερτορίου.

Ο Felix Froschhammer, διακεκριμένος βιολονίστας, πρώτο βιολί του casalQuartett και εξάρχων σημαντικών ευρωπαϊκών συνόλων, συμπράττει με την Indira Rahmatulla, τσελίστα με διεθνή παρουσία στη μουσική δωματίου και μέλος της Ορχήστρας Δωματίου της Λωζάνης. Μαζί τους εμφανίζεται η Αλεξία Μουζά, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες πιανίστριες της γενιάς της, με διεθνείς διακρίσεις και έντονη συναυλιακή παρουσία.

Felix Froschhammer: βιολί

Indira Rahmatulla: βιολοντσέλο

Αλεξία Μουζά: πιάνο

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΑΣ Νο. 1

Masterclass με τους Hernán, Καντέσα και Francis



Οι συμμετέχοντες στο masterclass βιολιού, βιόλας και μουσικής δωματίου με τους Ιόνιαν Ηλία Καντέσα, Pablo Hernán Benedí και Lily Francis παρουσιάζονται επί σκηνής. Συμμετέχει η πιανίστα Stephanie Gurga, διακεκριμένη μουσικός, μαέστρος όπερας και καθηγήτρια στη Haute École de Musique Vaud–Valais–Fribourg.



Το αναλυτικό πρόγραμμα της συναυλίας θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των ημερών διεξαγωγής του masterclass.

Stephanie Gurga: πιάνο

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΑΣ Νο. 2

Masterclasses με τους Froschhammer, Hernán, Καντέσα και Francis



Οι συμμετέχοντες στα masterclasses βιολιού, βιόλας και μουσικής δωματίου με τους Felix Froschhammer, Ιόνιαν Ηλία Καντέσα, Pablo Hernán Benedí και Lily Francis παρουσιάζονται επί σκηνής για μια δεύτερη συναυλία. Συμμετέχουν οι πιανίστες Stephanie Gurga, διακεκριμένη μουσικός, μαέστρος όπερας και καθηγήτρια στη Haute École de Musique Vaud–Valais–Fribourg, και Παύλος Μαστρογιάννης, πιανίστας, φορτεπιανίστας και τσεμπαλίστας με εξειδίκευση στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία.



Το αναλυτικό πρόγραμμα της συναυλίας θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των ημερών διεξαγωγής των masterclasses.



Stephanie Gurga: πιάνο

Παύλος Μαστρογιάννης: πιάνο



23:00, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

A PAGE OF MADNESS: ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΑΒΑΝ-ΓΚΑΡΝΤ ΣΙΝΕΜΑ

Το φιλμ του Teinosuke Kinugasa με πρωτότυπη μουσική του Αρίωνα Γυφτάκη

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του πειραματικού κινηματογράφου του 20ού αιώνα, το «A Page of Madness» του Ιάπωνα σκηνοθέτη Teinosuke Kinugasa, παρουσιάζεται με νέα πρωτότυπη μουσική του Αρίωνα Γυφτάκη. Δημιούργημα της καλλιτεχνικής κίνησης Shinkankakuha («Σχολή της Νέας Αίσθησης»), η βουβή ταινία του 1926 θεωρείται ένα από τα πιο ριζοσπαστικά έργα στην ιστορία του σινεμά, χάρη στην πρωτοποριακή κινηματογραφική της γλώσσα και την έντονα αφηρημένη της αισθητική.

Η νέα σύνθεση του Αρίωνα Γυφτάκη, κοντραμπασίστα και συνθέτη με ξεχωριστή παρουσία στην Ελληνική τζαζ σκηνή, ανοίγει έναν σύγχρονο διάλογο με το εμβληματικό αυτό έργο, συνοδεύοντας ζωντανά την προβολή και αναδεικνύοντας τη σχέση εικόνας, ήχου και αυτοσχεδιασμού.

Στη μουσική σύνθεση συμμετέχουν η ερμηνεύτρια Σοφία Μπράιλα, με ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο της τζαζ, ο Ιταλός σαξοφωνίστας Gabriele Milozzi, με διεθνή δραστηριότητα στη σύγχρονη τζαζ, ο συνθέτης και πιανίστας Στάθης Γυφτάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, καθώς και οι καταξιωμένοι μουσικοί εγχόρδων Pablo Hernán Benedí, βιολονίστας, και Δημήτρης Λάμπος, τσελίστας.



Σκηνοθεσία Teinosuke Kinugasa

Σενάριο Yasunari Kawabata, Teinosuke Kinugasa, Minoru Inuzuka & Banko Sawada

Παραγωγή Teinosuke Kinugasa

Ηθοποιοί Masao Inoue, Yoshie Nakagawa & Ayako Iijima

Διάρκεια 71 λεπτά



Αρίωνας Γυφτάκης: Πρωτότυπη μουσική & κοντραμπάσο

Σοφία Μπράιλα: Τραγούδι

Gabriele Milozzi: Σαξόφωνο

Στάθης Γυφτάκης: Πιάνο

Pablo Hernán Benedí: Βιολί

Δημήτρης Λάμπος: Βιολοντσέλο

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με τη «Filmhouse» Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

2ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Τελικός γύρος



Ο Vilmos Csikos, βραβευμένος βιολονίστας με σπουδές στο Royal Conservatory of Brussels, έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ η Munjung Heo, Νοτιοκορεάτισσα βιολονίστα με έδρα το Λονδίνο και μέλος του Meraki Quartet, έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες όπως το Wigmore Hall. Το Duo Jayus, βραβευμένο στο Luigi Nono International Chamber Music Competition, συνδυάζει το κλασικό ρεπερτόριο με σύγχρονες επιρροές και τον αυτοσχεδιασμό. Ο Benjamin Kautter, Γερμανός τσελίστας με ευρύ ρεπερτόριο και συνεργασίες με σημαντικά γερμανικά σύνολα, και ο Έλληνας βιολονίστας Στέλιος Μαστρογιάννης, υπότροφος του Ιδρύματος Λασκαρίδη και φοιτητής στο Universität Mozarteum Salzburg, ολοκληρώνουν τον φετινό τελικό γύρο του διαγωνισμού.



Vilmos Csikos: βιολί

Munjung Heo: βιολί

Duo Jayus: μουσική δωματίου

Benjamin Kautter: βιολοντσέλο

Στέλιος Μαστρογιάννης: βιολί

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Μια συναυλία για όλη την οικογένεια



Μια εντελώς ασυνήθιστη βραδιά στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας εκεί που τα παιχνίδια συναντούν τη μουσική. Σφυρίχτρες, καζού, ένα αηδόνι, ένας κούκος, μια ροκάνα, ένα μικρό αγόρι, ελέφαντες και ασυνήθιστα όνειρα συνομιλούν με την μουσική του Joseph Haydn και του Στάθη Γυφτάκη.

Τη διεύθυνση ορχήστρας έχει η Φαίδρα Γιαννέλου, βραβευμένη μαέστρος με διεθνή παρουσία, ενώ την αφήγηση η Λίλλυ Τριαντάρη, με πολυετή εμπειρία στην αφήγηση παραμυθιών. Συμμετέχει ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης, μαζί με τους μουσικούς και παιδαγωγούς Αντώνη Μαζιώτη και Σοφία Αναγνώστου.

Φαίδρα Γιαννέλου: Μαέστρος

Λίλλυ Τριαντάρη: Αφήγηση

Στάθης Γυφτάκης: Συνθέτης

Παναγιώτης Αδάμ: Σκηνογράφος

Αντώνης Μαζιώτης: Βιολί & Διδασκαλία Ορχήστρας

Σοφία Αναγνώστου: Βιόλα & Διδασκαλία Ορχήστρας

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

JALALI KANDY – ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

Βραδιά λιντ με έργα γυναικών συνθετριών

«Κάθομαι στο πιάνο, λαχταρώντας να παίξω, όμως οι νότες δεν σημαίνουν πια τίποτα για μένα… Κάποιος με πήρε σταθερά από το χέρι και με απομάκρυνε από τον εαυτό μου».

Τα λόγια της Alma Mahler αποτυπώνουν τη θέση πολλών γυναικών δημιουργών στην ιστορία της μουσικής. Η συναυλία «Σαν μαργαριτάρια της πρωινής δροσιάς» φωτίζει αυτές τις λιγότερο προβεβλημένες φωνές, παρουσιάζοντας έργα συνθετριών από διαφορετικές εποχές και αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη μουσική δημιουργία.

Οι νικητές του 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού Νέων Καλλιτεχνών των 9ων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας (2025), η Mariam Jalali Kandy (σοπράνο) και ο Παύλος Μαστρογιάννης (πιάνο), παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στις γυναικείες φωνές της μουσικής ιστορίας· φωνές που αξίζουν να ακουστούν ξανά και να κατακτήσουν τη θέση που τους αναλογεί στο μουσικό ρεπερτόριο.

Η Mariam Jalali Kandy, Ιρανή σοπράνο με έδρα τη Γερμανία, έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και ξεχωρίζει για την ερμηνεία της στο ρεπερτόριο Lied και όπερας. Ο Παύλος Μαστρογιάννης, πιανίστας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την

ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία, εξειδικεύεται στα ιστορικά πληκτροφόρα όργανα και στη μουσική δωματίου. Οι δύο καλλιτέχνες αποτελούν ντουέτο Lied και απέσπασαν το 1ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας το 2025.

Mariam Jalali Kandy: Σοπράνο

Παύλος Μαστρογιάννης: Πιάνο

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

VOMBYΞ_01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: TETTTIΞ ENSEMBLE

Νέα έργα για φλάουτο, κλαρινέτο, ακορντεόν, κρουστά και κοντραμπάσο



Έργα των: Miroslav Srnka & Yiran Zhao (μέντορες) και Raphaëlle Aoun, Matteo Cenerini, Alejandro Mata, İlayda Deniz Oğuz, Haodong Wang, Κώστας Ζησιμόπουλος

Ο Vombyξ_01, ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός και Ακαδημία Σύνθεσης 2026, πραγματοποιείται από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Ernst von Siemens Musikstiftung. Εμπνευσμένος από τον μεταξοσκώληκα (βόμβυξ), σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Καλαμάτας, ο θεσμός δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης νέων συνθετών με καταξιωμένους δημιουργούς και ερμηνευτές της σύγχρονης μουσικής.

Έξι νέοι συνθέτες (Raphaëlle Aoun, Matteo Cenerini, Alejandro Mata, İlayda Deniz Oğuz, Haodong Wang και Κώστας Ζησιμόπουλος) συμμετέχουν στην Ακαδημία υπό την καθοδήγηση των διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών Miroslav Srnka και Yiran Zhao, μέσα από ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει ατομικά μαθήματα, πρόβες, παρουσιάσεις και σεμινάρια, με τη συνεργασία του TETTTIΞ Ensemble για τη δημιουργία και παρουσίαση νέων έργων σύγχρονης μουσικής. Στην καταληκτική συναυλία, η κριτική επιτροπή θα απονείμει δύο βραβεία ανάθεσης νέων έργων αξίας 1.500€, τα οποία θα παρουσιαστούν στις 11ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας το 2027.

Μέντορες της Ακαδημίας είναι ο Τσέχος συνθέτης Miroslav Srnka, βραβευμένος με το Ernst von Siemens Music Foundation Composer’s Prize και καθηγητής σύνθεσης στο Hochschule für Musik und Tanz Köln, καθώς και η Yiran Zhao, συνθέτρια και ερμηνεύτρια με έδρα το Βερολίνο, η οποία διερευνά τη σύνδεση μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και πολυμέσων. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι συνθέτες Raphaëlle Aoun, Matteo Cenerini, Alejandro Mata, İlayda Deniz Oğuz, Haodong Wang και Κώστας Ζησιμόπουλος, δημιουργοί με διεθνή παρουσία και έργα που έχουν παρουσιαστεί από σημαντικά σύνολα και θεσμούς σύγχρονης μουσικής.

Τα νέα έργα ερμηνεύει το TETTTIΞ Ensemble, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά σύνολα Νέας Μουσικής, που ιδρύθηκε το 2018 από τον συνθέτη Μιχάλη Παρασκάκη και είναι αφιερωμένο στη δημιουργία νέου ρεπερτορίου και στη συνεργασία με σύγχρονους δημιουργούς. Τη συναυλία διευθύνει η Φαίδρα Γιαννέλου, μαέστρος με διεθνή δραστηριότητα, η οποία έχει συνεργαστεί με σημαντικούς ελληνικούς και διεθνείς μουσικούς οργανισμούς.



Miroslav Srnka: Μέντορας σύνθεσης

Yiran Zhao: Μέντορας σύνθεσης

Raphaëlle Aoun, Matteo Cenerini, Alejandro Mata, İlayda Deniz Oğuz, Haodong Wang και Κώστας Ζησιμόπουλος: Διαγωνιζόμενοι συνθέτες

TETTTIΞ Ensemble

Ζαχαρίας Ταρπάγκος: φλάουτα

Παναγιώτης Σιωράς: κλαρινέτα

Kazuyo Tsunehiro: κρουστά

Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης: ακορντεόν

Χάρης Παζαρούλας: κοντραμπάσο

Φαίδρα Γιαννέλου: διεύθυνση

O Vombyξ_01 πραγματοποιείται χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ernst von Siemens Musikstiftung.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών εδώ



Συντελεστές:

Kαλλιτεχνική Διεύθυνση: Indira Rahmatulla, Στάθης Γυφτάκης, Δημήτρης Λάμπος

Βοηθοί Παραγωγής: Αλεξάνδρα Θεογιάννη, Κων/να Μαλαπάνη

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Λαυρέντης Χωραΐτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοσελίδας: Γιώτα Βεργοπούλου

Ηχολήπτες: Άλεξ Μπεκ, Lennart Pieper

Κινηματογραφιστής: Valentin Malanetski

Φωτογράφος: Στυλιανός Παπαρδέλας

Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη (eliakareli@hotmail.com)



Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Βιλλεαρδουίνου 1, Καλαμάτα