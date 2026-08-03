Aποφασισμένη να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας είναι η Ariana Grande, αμέσως μόλις ολοκληρώσει την περιοδεία της «Eternal Sunshine» τον επόμενο μήνα.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της

Μάλιστα, η 33χρονη ποπ σταρ ακύρωσε και τη συμμετοχή της σε μια μεγάλη θεατρική παραγωγή στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη παραφιλολογία γύρω από το όνομά της.

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επιβεβαίωσε στο περιοδικό People πως η Ariana «θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημοσιότητα» αμέσως μετά το τέλος του τουρ, καθώς η έκθεσή της έχει προκαλέσει «ατελείωτη και συνεχή δημόσια κατακραυγή και σχολιασμό».

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής της παράστασης «Sunday in the Park with George», που αναμένεται να ανέβει στο Barbican το 2027, επιβεβαίωσε πως η σταρ δε θα συμμετέχει τελικά στο project, τονίζοντας πως έχει την «πλήρη κατανόηση και υποστήριξή τους».

Η Ariana Grande στο κόκκινο χαλί των φετινών Χρυσών Σφαιρών / AP Images (Jordan Strauss)

Το τελευταίο διάστημα, η σωματική της διάπλαση και η κατάσταση της υγείας της βρίσκονται σταθερά στο στόχαστρο των lifestyle μέσων. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται φανερά αδυνατισμένη, με τη νέα της εικόνα να έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εκατομμύρια θαυμαστές της.

Οι συζητήσεις γύρω από τα κιλά της φούντωσαν ακόμα περισσότερο τις τελευταίες δύο ημέρες, μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, Petal, αλλά και το προωθητικό υλικό που συνόδευσε την κυκλοφορία του.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Ariana Grande βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχων συζητήσεων. Το 2023 είχε τοποθετηθεί μέσα από ένα προσωπικό βίντεο στο TikTok, εξηγώντας πως η εικόνα την οποία αρκετοί θεωρούσαν στο παρελθόν «υγιή» αντιστοιχούσε, στην πραγματικότητα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της. Όπως είχε αποκαλύψει, τότε λάμβανε αντικαταθλιπτική αγωγή, κατανάλωνε αλκοόλ παράλληλα με αυτή και δεν φρόντιζε σωστά τον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια είχε καλέσει το κοινό να είναι πιο ευγενικό και λιγότερο πρόθυμο να σχολιάζει τα σώματα των άλλων, επισημαίνοντας πως κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος πίσω από την εικόνα του.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπός της ξεκαθαρίζει πως η ίδια είναι καλά: «Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα άκρως απαραίτητο διάλειμμα από τη δημοσιότητα».

Συμπλήρωσε, δε, για να καθησυχάσει τα πνεύματα:

«Το σόου της είναι εξαιρετικά απαιτητικό σωματικά και απαιτεί αθλητική αντοχή. Η Ariana αποδίδει με απόλυτη υγεία και επιτυχία σε πολύ υψηλό επίπεδο, νύχτα μετά τη νύχτα».

Το τελευταίο live της περιοδείας της είναι προγραμματισμένο για την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, ημερομηνία που -όπως όλα δείχνουν- θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της μεγάλης της αποχής!