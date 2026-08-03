MG HS Hybrid+: Έχει 224 άλογα και «καίει» μόλις 5 λίτρα

Το MG HS Hybrid+ είναι ένα μοντέλο το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της μάρκας .Χωρίς να έχετε το άγχος της φόρτισης η προηγμένη τεχνολογία Hybrid+ της MG, συνδυάζει έναν αποδοτικό Turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα,.
Το προηγμένο υβριδικό σύστημα εναλλάσσει αυτόματα την υβριδική, ηλεκτρική και θερμική λειτουργία προσφέροντας ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση και όπως είπαμε χωρίς να χρειαστεί να το φορτίσετε μέσω πρίζας. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία δίνει συνδυαστικά 224 άλογα, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα με την μέση κατανάλωση βενζίνης στα 5,5 λίτρα/100χλμ.και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, Και όλα αυτά με 30.900 ευρώ και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα, καθώς και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
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