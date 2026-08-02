Skoda: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε

Η Skoda Auto επιβεβαίωσε την ισχυρή της θέση στην παγκόσμια αγορά κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, παραδίδοντας 555.700 οχήματα, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Στην Ευρώπη (ΕΕ27+4), παρέμεινε η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων, διατηρώντας τη θέση που είχε κατακτήσει ήδη από το πρώτο τρίμηνο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της ηλεκτρικής γκάμας. Οι παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών Elroq και Enyaq αυξήθηκαν κατά 48,3%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 108.200 οχημάτων. Η επίδοση αυτή ανέδειξε τη Skoda στην τέταρτη θέση μεταξύ των μαρκών με τις υψηλότερες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι παραδόσεις plug-in υβριδικών μοντέλων ενισχύθηκαν κατά 11,8%, στις 24.100 μονάδες. Συνολικά, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πελάτες της Skoda στην Ευρώπη επέλεξαν ένα εξηλεκτρισμένο μοντέλο.

Τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά Epiq και Peaq διπλασιάζουν το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda και ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της μάρκας, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Σε οικονομικό επίπεδο, τα έσοδα της Skoda Auto αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 16,0 δισ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 6,3%, στα 1,4 δισ. ευρώ. Η απόδοση επί των πωλήσεων διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ισχυρό 8,5%, ενώ η καθαρή ταμειακή ροή αυξήθηκε κατά 14,3%, στα 1,7 δισ. ευρώ. Στα αποτελέσματα συνέβαλαν ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων, η συστηματική διαχείριση του κόστους και η αποτελεσματική αξιοποίηση των συνεργειών στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen και του Brand Group Core.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποδεικνύουν ότι η Skoda Auto προσφέρει όσα έχουν πραγματική αξία για τους πελάτες: ελκυστικά προϊόντα, βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία. Αυξήσαμε το μερίδιό μας στην Ευρώπη, συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε διεθνώς και βελτιώσαμε περαιτέρω τις οικονομικές μας επιδόσεις σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στο ότι ακούμε τους πελάτες μας, προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα την κατάλληλη στιγμή και βελτιώνουμε διαρκώς την αποδοτικότητα της εταιρείας μέσα από το πρόγραμμα Next Level Efficiency+».