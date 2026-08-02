Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας σε όχημα - Γυναίκα στο επίκεντρο των ερευνών

Το θύμα είχε τραύματα σε κεφάλι και κοιλιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός άνδρας 72 ετών βρέθηκε σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια, φέρει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
  • Η δολοφονία θεωρείται άγρια και πιθανόν διαπράχθηκε αρκετές ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού.
  • Η σορός βρέθηκε στα πίσω καθίσματα του οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε παράδρομο.
  • Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται γυναίκα με επαφές με το θύμα, αναμένεται κατάθεση.
  • Εξετάζεται η πιθανότητα σύνδεσης της υπόθεσης με ληστεία.

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στα Άνω Λιόσια, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις και τις επαφές του θύματος.

Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 72χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο, λοστό ή πέτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το έγκλημα διαπράχθηκε αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού, πιθανόν ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα.

Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας σε όχημα - Γυναίκα στο επίκεντρο των ερευνών

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν άνδρες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Η σορός βρισκόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε παράδρομο στα Άνω Λιόσια.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε επαφές με το θύμα και αναμένεται να κληθεί να καταθέσει.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία δεν έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημα, αλλά ότι η σορός μεταφέρθηκε εκεί στη συνέχεια. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με ληστεία.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου.

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