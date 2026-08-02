Tαμειακές μηχανές: Τι αλλάζει στα πρόστιμα

Πότε κινδυνεύετε με 500 ευρώ και πότε με 2.500 ευρώ

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Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Tαμειακές Mηχανές: Τι Alλάζει Στα Πρόστιμα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι νέες οδηγίες για τις ταμειακές μηχανές ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες με φορολογικούς μηχανισμούς.
  • Αλλαγές αφορούν τις δηλώσεις απόκτησης, μεταβολής, διακοπής ή παύσης χρήσης ταμειακής μηχανής.
  • Από 16 Σεπτεμβρίου 2024, πρόστιμο 500 ευρώ για εκπρόθεσμες ή μη υποβληθείσες δηλώσεις.
  • Το πρόστιμο είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από τον τύπο βιβλίων ή τον αριθμό ταμειακών μηχανών.
  • Η φορολογική διοίκηση έχει προθεσμία για την επιβολή προστίμων.

Οι οδηγίες για τις ταμειακές μηχανές αφορούν όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν φορολογικούς μηχανισμούς και ξεκαθαρίζουν πότε θεωρείται ότι τελείται μια παράβαση, ποιο είναι το ύψος του προστίμου και μέχρι πότε μπορεί η φορολογική διοίκηση να το επιβάλει.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις δηλώσεις που σχετίζονται με την απόκτηση, τη μεταβολή, τη διακοπή λειτουργίας ή την οριστική παύση χρήσης μιας ταμειακής μηχανής. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά, όποια επιχείρηση δεν υποβάλει τη σχετική δήλωση ή την υποβάλει εκπρόθεσμα κινδυνεύει με πρόστιμο 500 ευρώ. Το ποσό είναι ενιαίο ανεξάρτητα από το αν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των ταμειακών μηχανών που διαθέτει η επιχείρηση όταν πρόκειται για εκπρόθεσμη δήλωση.

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