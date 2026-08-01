Τον δρόμο για την καταβολή του νέου επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανοίγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την Πέμπτη 30 Ιουλίου από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνο Πετραλιά.

Με την υπογραφή της απόφασης ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο προβλέφθηκε στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και θεσπίστηκε με τον νόμο 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

