Ποιοι θα λάβουν επίδομα έως 500 ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκρίθηκε νέο επίδομα διοίκησης έως 500 ευρώ για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε από Νίκο Δένδια και Θάνο Πετραλιά στις 30 Ιουλίου.
  • Το επίδομα περιλαμβάνεται στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η χορήγηση του επιδόματος θεσπίστηκε με τον νόμο 5265/2026.
  • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την καταβολή του επιδόματος.

Τον δρόμο για την καταβολή του νέου επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανοίγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την Πέμπτη 30 Ιουλίου από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνο Πετραλιά.

Με την υπογραφή της απόφασης ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο προβλέφθηκε στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και θεσπίστηκε με τον νόμο 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

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