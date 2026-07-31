Motor Oil: Έφτασαν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου

Σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα

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Οικονομια
Motor Oil: Ήρθαν Τα Πρώτα Αυτοκίνητα Με Υδρογονοκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Motor Oil παρέδωσε τα πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας πρόοδο στην υδρογονοκίνηση.
  • Δύο Toyota MIRAI παραλήφθηκαν από τον Δήμο Λουτρακίου και την Ολυμπία Οδό, με τον πρώτο ανεφοδιασμό να γίνεται σε πρατήριο υδρογόνου.
  • Το έργο TRIERES, που χρηματοδοτείται από το Clean Hydrogen Partnership, περιλαμβάνει 26 εταίρους από πέντε χώρες.
  • Ο Δήμος Λουτρακίου γίνεται ο πρώτος στην Ελλάδα που ενσωματώνει όχημα υδρογόνου στον στόλο του.
  • Η Motor Oil ηγείται της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας του ανανεώσιμου υδρογόνου.

Ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλιών και ενεργειών του Ομίλου Motor Oil που σχεδίασε, ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, σηματοδοτεί η παράδοση των πρώτων επιβατικών οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles – FCEVs) που ταξινομούνται στη χώρα. Τα δυο οχήματα Toyota MIRAI παρέλαβαν, ως εταίροι του έργου TRIERES που χρηματοδοτεί την προμήθειά τους, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και η Ολυμπία Οδός στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους, όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος ανεφοδιασμός τους. 

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Η κατασκευή και λειτουργία του πρατηρίου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογόνου από την Coral Gas μέσω ιδιόκτητων βυτιοφόρων και την ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου, δημιουργούν ένα πρωτοποριακό πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που εντάσσει όχημα υδρογόνου στον στόλο του, ενώ η Ολυμπία Οδός αξιοποιεί για πρώτη φορά την τεχνολογία αυτή στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην πιλοτική εφαρμογή λύσεων μεταφορών μηδενικών εκπομπών.

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Το έργο TRIERES, «Ευρωπαϊκή Κοιλάδα Υδρογόνου για το 2024», αποτελεί ένα από τα πλέον σημαίνοντα έργα που χρηματοδοτούνται από το Clean Hydrogen Partnership/Horizon Europe και υλοποιείται από κοινοπραξία 26 εταίρων από πέντε χώρες. Ως συντονιστής του έργου, η Motor Oil ηγείται της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα. Το έργο καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας του ανανεώσιμου υδρογόνου, από την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά, έως τις υποδομές ανεφοδιασμού και τις πιλοτικές εφαρμογές στη βιομηχανία, τον ενεργειακό τομέα και τις μεταφορές, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω αξιοποίησή του στη χώρα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Motor Oil δήλωσε: «Η ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα μας. Και αυτή η πρωτιά οφείλεται στον σχεδιασμό, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της Motor Oil που ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου δεν είναι πλέον ένα μακρινό μελλοντικό σχέδιο, αλλά εξελίσσεται σταδιακά σε πραγματικότητα, βήμα βήμα, μέσα από υποδομές και εφαρμογές κλίμακας, καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.»

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