ΑΑΔΕ: «Λουκέτα» σε επιχειρήσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Ρόδο, Αίγινα, Πρέβεζα

«Σαρωτικοί» οι έλεγχοι για φορολογικές παραβάσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ συνεχίζει επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε τουριστικές περιοχές.
  • Από 20 έως 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι με 732 παραβάσεις (37,42% παραβατικότητα).
  • Καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις και αδήλωτα έσοδα 545.573 ευρώ.
  • Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.023.281 ευρώ και 48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις.
  • Ενδεικτικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν επιχειρήσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Ρόδο, Αίγινα και Πρέβεζα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τους «σαρωτικούς» επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, προχωρώντας σε «λουκέτα» επιχειρήσεων. 

Εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών, οι Ράμπο της Αρχής βγάζουν λαβράκια.  

ΑΑΔΕ: «Λουκέτα» σε επιχειρήσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Ρόδο, Αίγινα, Πρέβεζα

Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. 

Συνολικά, καταγράφηκαν: 

  • 13.287 φορολογικές παραβάσεις 
  • Αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ 
  • Πρόστιμα 1.023.281 ευρώ 
  • 48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις 

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα

Έλεγχοι ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις

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