Ο νέος κύκλος του First Dates με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί θα μας χαρίσει και τη νέα τηλεοπτικά σεζόν μοναδικές, αυθόρμητες στιγμές όπως αυτή που βλέπουμε στο νέο teaser trailer!

Η Ζενεβιέβ, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την αμεσότητά της, υποδέχεται τους singles που αναζητούν την αγάπη στο πιο πολυσυζητημένο τηλεοπτικό εστιατόριο, όπου οι ατάκες για... πρόβεια παϊδάκια, τη «γλώσσα του έρωτα» και το καλό φαγητό θα γίνουν viral.

Στον νέο κύκλο, όταν ένας από τους παίκτες ρωτήθηκε από τη «Ζεν» πώς πηγαίνουν τα πράγματα με τα κορίτσια, έλαβε την απάντηση πως αν βρίσκονταν στην Καρδίτσα, θα την πήγαινε για πρόβειο παϊδάκι.

Παρά την άρνηση του ραντεβού ότι δε θέλει ούτε να μυρίσει τα παϊδάκια, ο συμμετέχοντας επέμεινε με πάθος για τη «λιπασιά», το λεμονάκι και το ψωμί στα χέρια!