First Dates: Τα παϊδάκια και η... λιπασιά - Τι σημαίνει και σε ποια γλώσσα;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο νέος κύκλος του First Dates με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί προσφέρει αυθόρμητες στιγμές και χιούμορ.
  • Η εκπομπή προβάλλει singles που αναζητούν την αγάπη σε ένα τηλεοπτικό εστιατόριο.
  • Στο teaser, συμμετέχων αναφέρει πρόβειο παϊδάκι και 'λιπασιά' κατά τη διάρκεια ραντεβού.
  • Η Ζενεβιέβ υποβάλλει ερωτήσεις στους συμμετέχοντες, δημιουργώντας χιουμοριστικές καταστάσεις.
  • Οι ατάκες της εκπομπής αναμένονται να γίνουν viral.

Ο νέος κύκλος του First Dates με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί θα μας χαρίσει και τη νέα τηλεοπτικά σεζόν μοναδικές, αυθόρμητες στιγμές όπως αυτή που βλέπουμε στο νέο teaser trailer!

First Dates: Τα παϊδάκια και η... λιπασιά - Τι σημαίνει και σε ποια γλώσσα;

Η Ζενεβιέβ, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την αμεσότητά της, υποδέχεται τους singles που αναζητούν την αγάπη στο πιο πολυσυζητημένο τηλεοπτικό εστιατόριο, όπου οι ατάκες για... πρόβεια παϊδάκια, τη «γλώσσα του έρωτα» και το καλό φαγητό θα γίνουν viral.

First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;

First Dates: Τα παϊδάκια και η... λιπασιά - Τι σημαίνει και σε ποια γλώσσα;

Στον νέο κύκλο, όταν ένας από τους παίκτες ρωτήθηκε από τη «Ζεν» πώς πηγαίνουν τα πράγματα με τα κορίτσια, έλαβε την απάντηση πως αν βρίσκονταν στην Καρδίτσα, θα την πήγαινε για πρόβειο παϊδάκι.

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First Dates: Τα παϊδάκια και η... λιπασιά - Τι σημαίνει και σε ποια γλώσσα;

Παρά την άρνηση του ραντεβού ότι δε θέλει ούτε να μυρίσει τα παϊδάκια, ο συμμετέχοντας επέμεινε με πάθος για τη «λιπασιά», το λεμονάκι και το ψωμί στα χέρια!

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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