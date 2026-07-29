Kάθε καλοκαίρι έχει το δικό του micro trend. Μετά τη raffia tote ή τα oversized γυαλιά ηλίου ή τα sculptural κοσμήματα τη θέση του πιο ευέλικτου αξεσουάρ κατακτά το μεταξωτό φουλάρι. Διαχρονικό αλλά πιο επίκαιρο από ποτέ, μεταμορφώνεται ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση.

Με ιστορία που ξεκινά από τη χρυσή εποχή του Hollywood τότε που οι σταρ το φορούσαν δεμένο στα καλοχτενισμένα μαλλιά τους, περνά από τη γαλλική κομψότητα των '60s και τη bohemian κουλτούρα των ’70s για να φτάσει μέχρι τη σύγχρονη street style αισθητική, το μεταξωτό φουλάρι είναι κάτι παραπάνω από ένα ακόμα αξεσουάρ, είναι το fashion item που μπορεί να αλλάξει τον χαρακτήρα ενός look μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Τη φετινή σεζόν, οι σχεδιαστές και οι fashion insiders το φορούν με τρόπους που ξεφεύγουν από το αναμενόμενο. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style της Κοπεγχάγης, του Παρισιού και του Μιλάνου, το φουλάρι αποκτά νέα χρήση, δίνοντας χρώμα, υφή και προσωπικότητα ακόμη και στα πιο μίνιμαλ σύνολα. Φοριέται στον λαιμό, στα μαλλιά, στη μέση, ως top ή ακόμη και δεμένο στην αγαπημένη σου τσάντα. Είναι το μικρό κομμάτι που καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στη βαλίτσα, αλλά μπορεί να ανανεώσει κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση.

Δεμένο στη μέση

Ο πιο new τρόπος να φορέσεις ένα μεταξωτό φουλάρι είναι σαν ζώνη. Το trend ξεκίνησε από την ανδρική συλλογή Α/Κ 2026 του Julian Klausner για τον Dries Van Noten όπου είδαμε τα παρεό φορεμένα πάνω από αυστηρές tailoring σιλουέτες. Από τότε, το street style υιοθέτησε τη λεπτομέρεια αυτή, δένοντας μικρά silk scarves πάνω από μάξι φούστες, λινά παντελόνια και φορέματα, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση των καλοκαιρινών αξεσουάρ στο καθημερινό ντύσιμο.

Στα μαλλιά

Είτε ως bandana, είτε δεμένο γύρω από μια χαμηλή αλογοουρά ή έναν χαλαρό κότσο, το μεταξωτό φουλάρι χαρίζει αβίαστη κομψότητα, ενώ προστατεύει τα μαλλιά από τον ήλιο, την υγρασία και το αλάτι της θάλασσας. Είναι η πιο κομψή λύση για να "καμουφλάρει" τα beach hair.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου