Οι hot χρωματικοί συνδυασμοί της σεζόν που σου φτιάχνουν τη διάθεση

Το στιλ κρύβεται στις τολμηρές χρωματικές επιλογές. Μην τις φοβηθείς!

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Από τις πιο ανοιχτές, παγωμένες αποχρώσεις μέχρι το βαθύ πετρόλ ή το navy, το αποτέλεσμα είναι εκλεπτυσμένο, σύγχρονο και ιδιαίτερα πολυτελές

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Μετά από αρκετές σεζόν όπου οι ουδέτερες αποχρώσεις και το μινιμαλιστικό ντύσιμο είχαν τον πρώτο λόγο, η μόδα επαναφέρει δυναμικά το χρώμα στο προσκήνιο.

6 εύκολα και κομψά outfit combos για τις καλοκαιρινές ημέρες στην πόλη

Οι σχεδιαστές δεν φοβούνται πλέον να πειραματιστούν με έντονες αντιθέσεις, ενώ οι street style εμφανίσεις επιβεβαιώνουν ότι οι πιο ενδιαφέροντες συνδυασμοί είναι εκείνοι που μέχρι πρόσφατα δύσκολα θα σκεφτόμασταν να δοκιμάσουμε.

color blocking

Το μυστικό δεν είναι να γεμίσεις την γκαρνταρόμπα σου με πολλές νέες αποχρώσεις, αλλά να ανακαλύψεις ποια χρώματα αναδεικνύουν το ένα το άλλο και δημιουργούν σύνολα που δείχνουν σύγχρονα και ανεπιτήδευτα κομψά. Αρκεί ένας απρόσμενος συνδυασμός για να δώσει νέα ζωή στα αγαπημένα σου basics και να κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο μοντέρνα και ενημερωμένη.

Αν θέλεις να αναβαθμίσεις το στιλ σου χωρίς να αλλάξεις εντελώς την αισθητική σου, αυτοί είναι οι τέσσερις χρωματικοί συνδυασμοί που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή.

1. Chartreuse & μωβ

color blocking

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός που αποδεικνύει ότι η μόδα αγαπά τις ανατροπές, αυτός είναι το chartreuse με το μωβ. Η ζωηρή κιτρινοπράσινη απόχρωση αποκτά μεγαλύτερο βάθος όταν συνδυάζεται με ένα πλούσιο λιλά ή βαθύ μωβ, δημιουργώντας ένα σύνολο που δείχνει σύγχρονο, πολυτελές και δύσκολα περνά απαρατήρητο. 

Δείτε όλους τους απρόβλεπτους χρωματικούς συνδυασμούς, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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