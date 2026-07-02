Από τις πιο ανοιχτές, παγωμένες αποχρώσεις μέχρι το βαθύ πετρόλ ή το navy, το αποτέλεσμα είναι εκλεπτυσμένο, σύγχρονο και ιδιαίτερα πολυτελές

Μετά από αρκετές σεζόν όπου οι ουδέτερες αποχρώσεις και το μινιμαλιστικό ντύσιμο είχαν τον πρώτο λόγο, η μόδα επαναφέρει δυναμικά το χρώμα στο προσκήνιο.

Οι σχεδιαστές δεν φοβούνται πλέον να πειραματιστούν με έντονες αντιθέσεις, ενώ οι street style εμφανίσεις επιβεβαιώνουν ότι οι πιο ενδιαφέροντες συνδυασμοί είναι εκείνοι που μέχρι πρόσφατα δύσκολα θα σκεφτόμασταν να δοκιμάσουμε.

Το μυστικό δεν είναι να γεμίσεις την γκαρνταρόμπα σου με πολλές νέες αποχρώσεις, αλλά να ανακαλύψεις ποια χρώματα αναδεικνύουν το ένα το άλλο και δημιουργούν σύνολα που δείχνουν σύγχρονα και ανεπιτήδευτα κομψά. Αρκεί ένας απρόσμενος συνδυασμός για να δώσει νέα ζωή στα αγαπημένα σου basics και να κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο μοντέρνα και ενημερωμένη.

Αν θέλεις να αναβαθμίσεις το στιλ σου χωρίς να αλλάξεις εντελώς την αισθητική σου, αυτοί είναι οι τέσσερις χρωματικοί συνδυασμοί που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή.

1. Chartreuse & μωβ

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός που αποδεικνύει ότι η μόδα αγαπά τις ανατροπές, αυτός είναι το chartreuse με το μωβ. Η ζωηρή κιτρινοπράσινη απόχρωση αποκτά μεγαλύτερο βάθος όταν συνδυάζεται με ένα πλούσιο λιλά ή βαθύ μωβ, δημιουργώντας ένα σύνολο που δείχνει σύγχρονο, πολυτελές και δύσκολα περνά απαρατήρητο.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου