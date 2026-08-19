Το «αντίο» του Νίκου Στραβελάκη στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

Στον ΣΚΑΪ εντάσσεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Μίνα Καραμήτρου, με τον σταθμό να ανακοινώνει επίσημα τη νέα του συνεργασία με τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια.

Η συνεργασία των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε μέσα από ανακοίνωση του σταθμού, με τον ΣΚΑΪ να καλωσορίζει τη δημοσιογράφο στο δυναμικό του και να της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!»