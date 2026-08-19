Μίνα Καραμήτρου: Στον ΣΚΑΪ από τη νέα σεζόν – Η επίσημη ανακοίνωση

Το νέο επαγγελματικό της βήμα

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Το «αντίο» του Νίκου Στραβελάκη στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μίνα Καραμήτρου εντάσσεται στον ΣΚΑΪ από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
  • Η συνεργασία ανακοινώθηκε επίσημα από τον σταθμό.
  • Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τη δημοσιογράφο και της εύχεται καλή επιτυχία.
  • Η Καραμήτρου έχει μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ.
  • Θα συμμετάσχει στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Στον ΣΚΑΪ εντάσσεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Μίνα Καραμήτρου, με τον σταθμό να ανακοινώνει επίσημα τη νέα του συνεργασία με τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια.

Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

Η συνεργασία των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε μέσα από ανακοίνωση του σταθμού, με τον ΣΚΑΪ να καλωσορίζει τη δημοσιογράφο στο δυναμικό του και να της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

 

Νίκος Στραβελάκης: Αυτή είναι η αντικαταστάτρια της Μίνας Καραμήτρου

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!»

 

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ΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
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