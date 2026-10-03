Γιώργος Μαζωνάκης: Τι πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

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Δόθηκε εντολή να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατασχέθηκαν τρία κινητά, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα τάμπλετ από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την αστυνομική έρευνα.
  • Το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του Μαζωνάκη θα ανοιχθεί παρουσία εισαγγελικού λειτουργού για να εξεταστεί το περιεχόμενό του.
  • Οι Αρχές ερευνούν τα κινητά δύο γιατρών και δεδομένα από ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Μαζωνάκη.
  • Η φωτογραφία από το κινητό της προφυλακισμένης γιατρού έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
  • Ο ανακριτής έχει ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρήτου για πρόσωπα που γνωρίζουν σχετικά με τα γεγονότα στο ιατρείο.

Τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα τάμπλετ κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσία της μητέρας του, έπειτα από εντολή του ανακριτή. 

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Οι ηλεκτρονικές συσκευές αναμένεται να μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα εξεταστούν για τυχόν μηνύματα, κλήσεις ή άλλες επικοινωνίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. 

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Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα

Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στα νότια προάστια / Φωτογραφίες αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Μαζωνάκης: Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που είχε κατασχεθεί από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή Down Town, πρόκειται για ένα ασημί χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του.

Το χρηματοκιβώτιο αναμένεται να ανοιχθεί παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό του και να διαπιστωθεί αν περιλαμβάνει αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να ενδιαφέρουν την έρευνα.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για την υπόθεση. Ήδη, ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των κατηγορούμενων γιατρών

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται ήδη τα κινητά των δύο γιατρών, καθώς και τα δεδομένα από τις ιατρικές συσκευές που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τα στοιχεία αυτά έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για όσα συνέβησαν στις 9 Σεπτεμβρίου. 

Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα από το κινητό της προφυλακισμένης γιατρού. Πρόκειται για τη φωτογραφία που είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό και στη συνέχεια είχε διαγράψει. Η φωτογραφία φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει. 

Παράλληλα, τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δείχνουν ότι η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη και καταγράφουν διαδοχικούς συναγερμούς, οι οποίοι αποτελούν πλέον αντικείμενο της έρευνας. 

Ο ανακριτής έχει ήδη ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για πρόσωπα που φέρεται να έχουν άμεση γνώση όσων συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στην έρευνα προστίθενται πλέον και τα ηλεκτρονικά μέσα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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